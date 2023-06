Europei sempre più digitali: online fino a dieci ore al giorno

Il digitale è ormai una componente indissolubile della nostra società. Sempre più servizi vengono consumati digitalmente e sempre più attività vengono svolte online, dal lavoro alla TV. L’avvento del Covid-19 ha contribuito notevolmente all’inserimento di tecnologia e innovazione nelle nostre case, modificando i nostri comportamenti quotidiani – basti pensare all’impennata dello smart working, delle transazioni nei siti e-commerce più che raddoppiate durante il lockdown e della televisione online. Nonostante il parziale rallentamento del 2021 post lockdown il trend di medio periodo resta in aumento e non sembra arrestarsi. Diverremo sempre più digitalizzati. È quanto rileva Arthur D Little che nel report “The Evolution of Data growth in Europe”, fornisce una chiara e istantanea immagine dello stato attuale del consumo di dati, mostrando anche le previsioni a breve e medio termine sugli scenari futuri che ci attendono.

Il consumo dei dati in Europa

Il consumo medio di dati delle famiglie sulle reti di telecomunicazione è cresciuto costantemente – e continuerà a farlo – in tutta Europa. Da circa 5 GB/mese nel 2018 a 15 GB/mese nel 2022, a 75 GB/mese al 2030, con un tasso di crescita medio del 25% per il mobile, da 225 a 900 GB/mese per il fisso, con un tasso di crescita medio annuo del 20%.

Il tempo trascorso online

Quanto restiamo davanti allo schermo del nostro smartphone? Quante ore navighiamo su una pagina d’informazione o su Youtube? Il tempo trascorso online sembra attestarsi dalle tre alle quattro ore al giorno per la telefonia mobile (per individuo) e da sei a dieci ore al giorno per la telefonia fissa (per abitazione, inclusi tutti i device pc, tablet e smart tv). La tecnologia consumerà sempre di più, ne sono una prova le novità degli ultimi anni. Dall’alta definizione allo sport in diretta in HD, e ancora dall’aumento dell’uso di video sui social ai contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Tendenze che guidano l’utilizzo dei dati

Tra le principali tendenze che continueranno a guidare l’utilizzo dei dati figurano: risoluzione video migliorata dalla definizione standard (SD) all’alta definizione (HD); qualità dell’immagine ad alta risoluzione 4K e 8K; aumento dell’uso di sport in diretta HD, in particolare sui dispositivi mobili; crescente utilizzo di brevi video sui social network; la “metaversione” dei casi d’uso; l’aumento dell’uso della realtà aumentata (AR) e della realtà virtuale (VR); contenuti generati dall’intelligenza artificiale (AI).

I driver della crescita

Il Rapporto analizza e identifica nel dettaglio i driver della crescente domanda. I principali sono video e social network, ma anche e-commerce, gaming, servizi cloud, e streaming musicale. Il video continua a essere il principale motore della data consumption: attualmente rappresenta circa il 60%-65% del consumo totale in Europa. Secondo Arthur D Little, la sua quota crescerà fino al 70%-75% entro il 2030, grazie alla maggiore penetrazione di contenuti a più alta risoluzione e allo streaming in diretta. L’europeo medio trascorre circa tre o quattro ore al giorno guardando video e all’incirca un’ora al giorno viene inoltre dedicata alla visione di clip su telefoni cellulari.

In termini di intensità di dati, dopo il video vi sono i social network. Ci navighiamo, in media, quasi due ore al giorno. A lungo termine, il tempo trascorso dagli utenti sui diversi canali social si espanderà, anche fino a tre o quattro ore al giorno. I social network rappresentano sempre più un’alternativa, per molti, alle interazioni nel mondo reale. Tale concezione è anche dovuta alla evoluzione che questi canali hanno visto nel tempo: dalla messaggistica di un decennio fa (Facebook o Google+) si è giunti alla pubblicazione di immagini (Instagram) e di video (TikTok) o di storie ricche di contenuti multimediali. Inoltre, per adesso la stima del numero di utenti attivi del Metaverso è bassa, nell’ordine di decine di milioni. La sfida – secondo il report di ADL – sarà migliorare il periodo di latenza, che necessita di una revisione delle architetture delle reti esistenti di telecomunicazioni.