Elezioni USA 2020, Trump: prove di sorpasso e “carta” vaccino 

In tanti, nei mesi scorsi, quando la popolarità del Presidente Usa Trump era in netto calo in scia ad una più che discutibile gestione della pandemia, avevano avvisato: occhio al colpo di coda.

A meno di due mesi dalle elezioni presidenziali Usa, per la prima volta, Donald Trump sorpassa l’avversario Joe Biden in un sondaggio nazionale.La rilevazione è quella settimanale di Rasmussen, e il margine è comunque risicatissimo: 47% a 46%. Il sorpasso, però, fa decisamente rumore, considerando che alcuni giorni fa l’ex vice di Barack Obama veniva dato da alcuni istituti di rilevazione avanti di dieci lunghezze.

Tradotto: la partita è più aperta di quanto si potesse pensare fino a qualche tempo fa. Piano piano, il Capo della Casa Bianca sta recuperando punti e di contro il distacco dell’avversario si assottiglia.

Galvanizzato dal sondaggio, il Tycoon prende forza e continua a sfoderare la “carta” vaccino annunciando che sarà pronto entro la fine dell’anno.

Dichiarazioni che hanno fatto infuriare Biden secondo il quale la gestione di Trump della pandemia ”è vicina a essere una gestione criminale”, dicendo di fidarsi di Antony Fauci, il maggior esperto di malattie infettive degli Stati Uniti: ”Se Fauci dice che un vaccino è sicuro, io lo prenderei. Dovremmo ascoltare gli scienziati e non il presidente” sulla pandemia, ha aggiunto Biden.

Ovviamente non si è fatta attendere la replica al veleno di Trump: “Se Biden vince, è molto semplice, vince la Cina. Se Biden vince, la mafia vince. Se Biden vince, vincono i rivoltosi, gli anarchici, gli incendiari”, ha detto nel corso del comizio dove molti partecipanti non indossavano le mascherine e non rispettavano il distanziamento sociale. ”Stiamo facendo un ottimo lavoro rispetto ad altri Paesi per quanto riguarda il coronavirus”.