Elezioni Europee 2019, Lega primo partito in Italia sopra il 30%, Pd al 25% sorpassa M5S che crolla sotto al 20%

editato in: da

Quello con le Europee era stato presentato come un appuntamento importante e delicato, destinato a riscrivere gli equilibri, anche interni. E così è stato: boom (annunciato) della Lega, Pd che rialza la testa, crollo del Movimento CinqueStelle che scende sotto al 20%.

Risultato? Oltre a quello numerico che si sta defilando, mentre lo spoglio è ancora in corso, ce n’è un altro, ancora più evidente: nel Governo cambiano i rapporti di forza, di fatto invertendosi. Il Carroccio di Matteo Salvini sfonda quota 30%, per la precisione il 32%. Crolla sotto il 20% il Movimento 5Stelle – a due terzi dello spoglio è al 17%, cioè la stessa percentuale raccolta dalla Lega il 4 marzo del 2018 – sorpassato dal Pd del neo Segretario Zingaretti che raggiunge il 25%.

Dietro resiste Forza Italia intorno al 9%, mentre Fratelli d’Italia è al 6%. Tutti gli altri non arrivano alla soglia di sbarramento: rimangono fuori dal Parlamento europeo, +Europa di Emma Bonino, Europa verde, La Sinistra e Rifondazione comunista.

Salvini, intanto, si prepara ad entrare a Bruxelles da vincitore. Il leader della Lega porta a casa un risultato senza precedenti nella storia del suo partito, ma ci tiene subito a sottolineare la sua preoccupazione per il futuro: “Tra una settimana scommetto che arriva la lettera da Bruxelles. Ai richiamini dei professorini agli studenti che si permettono di investire sul lavoro risponderemo, senza preoccupare i mercati che vogliono un’Italia che cresce”. E rassicura gli alleati di Governo: “Il mio nemico resta la sinistra. Non chiederò una sola poltrona in più, ma un’accelerazione sul programma dell’esecutivo, dalla riduzione della tasse all’autonomia.

In casa Cinquestelle, si sceglie la strada del silenzio. Per ora solo indiscrezioni: “Siamo stati penalizzati dall’astensione, soprattutto al Sud, ma ora testa bassa e lavorare, restiamo comunque l’ago della bilancia in questo governo e da qui in avanti più attenzione ai territori”, avrebbe detto Luigi Di Maio ai suoi. Per le dichiarazioni ufficiali bisognerà aspettare lunedì pomeriggio, quando Di Maio parlerà al ministero dello Sviluppo economico a margine del tavolo su Mercatone Uno.

IL PD RIALZA LA TESTA – Soddisfazione anche in casa Pd dopo il sorpasso sui CinqueStelle: “Il governo è ancora più fragile e isolato, l’assalto sovranista a Bruxelles non è riuscito”. Per il Segretario dem “torna protagonista di un nuovo bipolarismo” tra centrodestra e centrosinistra.

L’affluenza alle elezioni Europee in Italia è stata in calo di 2 punti e mezzo percentuali rispetto al 2014. Alla chiusura delle urne, quando sono pervenuti i dati di quasi tutti i comuni, ha votato il 56% degli aventi diritto: cinque anni fa erano stati poco più del 58,8%. Crollo di partecipazione soprattutto al Sud, fattore questo che ha penalizzato il Movimento5Stelle, che ha storicamente nelle aree del Sud il suo “fortino”.