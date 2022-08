Fonte: ANSA Elezioni, ecco tutti i 101 simboli depositati: spunta anche Draghi "fake"

Si sono chiusi i termini per la presentazione dei simboli che correranno alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Sono 101 i simboli unici depositati al Viminale, con non poche sorprese. 98 i soggetti politici che hanno presentato i 101 simboli.

I simboli più “strani”

Tra le curiosità, ci sono ad esempio D.A.I.N.O-Difesa animalista indipendente nazionale organizzata, Panzironi-per Rivoluzione Sanitaria, Sacro Romano Impero Cattolico, Rinascimento di Vittorio Sgarbi, che mostra un dettaglio della Cappella Sistina di Michelangelo, la famosa creazione di Adamo per mano di Dio, e i Cattolici popolari uniti, su cui compare – come per altri 4 partiti – uno scudo crociato, in questo caso in parte coperto da un cuore che ricorda quello del Ppe, e un’aquila.

Ci sono poi i vecchi nostalgici della Prima Repubblica, tipo il Partito comunista italiano e il Partito comunista dei lavoratori, con falce e martello, ma anche la foglia di edera per il Partito repubblicano, la rosa nel pugno per la lista Pannella e il garofano del Nuovo Psi.

Per quanto riguarda il Pd, il partito di Enrico Letta ha consegnato due contrassegni, uno per l’Italia e uno per l’estero, e Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato, oltre a quello nazionale, due varianti per le minoranze linguistiche.

Draghi in corsa alle elezioni?

Ma una delle cose più strambe si è vista quando è stato notato il simbolo di una lista dal nome Italiani con Draghi-Rinascimento. Si tratta però di un’iniziativa che “non ha nessuna avallo” da parte del premier Mario Draghi, di cui lo stesso presidente del Consiglio “non era al corrente” spiegano da Palazzo Chigi.

Peraltro si tratta di qualcosa di illegale, perché la presentazione di un simbolo che riporta un nome senza il consenso del diretto interessato viola le regole di trasparenza. Ergo, quasi certamente il simbolo verrà annullato.

Qui trovate il programma elettorale del centrodestra e qui quello del Movimento 5 Stelle.

La lista dei 101 simboli alle Politiche 2022 (in attesa dell’ok del Viminale)

Ma eccoli tutti e 101 i simboli che potremmo veder comparire sulla scheda elettorale il 25 settembre, fatta salva la possibilità che alcuni vengano esclusi dal Ministero dell’Interno, come detto sopra: