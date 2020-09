Elezioni Regionali, la Commissione antimafia svela 13 candidati ‘impresentabili’: chi sono

editato in: da

La liquidazione d’oro dei parlamentari non rieletti

In vista delle prossime elezioni regionali, la Commissione antimafia presieduta da Nicola Morra ha stilato una classifica di 13 nominativi appartenenti ad altrettanti candidati cosiddetti ‘impresentabili‘, inseriti nelle liste di tre Regioni: Campania, Puglia e Valle d’Aosta. Il termine ‘impresentabili’ si riferisce a quei candidati su cui pesano reati, come ad esempio quello di corruzione. Ma non occorre aspettare la sentenza: per rientrare nella casistica, infatti, basta avere un processo in corso.

La Commissione antimafia infatti svolge una funzione di controllo sulle liste. Quelle di Toscana, Veneto, Liguria e Marche risultano ‘pulite’: sono le altre Regioni che andranno al voto tra il 20 e il 21 settembre 2020 – insieme al referendum sul taglio dei parlamentari.

Candidati impresentabili in Campania: 5 appoggiano De Luca, 4 con Caldoro

In Campania, i casi di candidati ‘impresentabili’ sono 9: 5 appoggiano il governatore del Pd, Vincenzo De Luca, che vola verso la presidenza bis; gli altri 4 corrono invece con Stefano Caldoro di Forza Italia. I loro nomi:

Sabino Basso (“Campania libera- De Luca Presidente”, per Vincenzo De Luca Presidente): imputato di riciclaggio, il processo è in corso davanti al Tribunale di Avellino;

Candidati impresentabili in Puglia

In Puglia, invece, gli impresentabili sono 3:

Silvana Albani (“Puglia Solidale Verde” per Michele Emiliano Presidente), imputata dei reati di falsa perizia, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, e corruzione in atti giudiziari, aggravati dal fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose: processo in corso al Tribunale di Catanzaro;

Candidati impresentabili, uno anche in Valle d’Aosta

Per la Valle d’Aosta, nel mirino c’è invece un caso che riguarda la legge Severino: si tratta dell’ex governatore della regione, Augusto Rollandin, che oggi corre con una formazione autonomista “Pour l’autonomiè”. Ha guidato la Regione per ben sei volte, ma nel 2019 è stato condannato in primo grado nell’ambito del processo per un giro di corruzione. Ricopriva il ruolo di consigliere regionale dell’Union Valdotaine e, pertanto, è stato sospeso dagli incarichi pubblici.