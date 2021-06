Draghi alla prova del fuoco: da stato emergenza a vaccinazioni in frenata

editato in: da

Se fino a qualche settimana la campagna vaccinale viaggiava pressochè a ritmo record, a interrompere la marcia trionfale della macchina organizzativa messa in campo dal Generale Figliuolo ci ha pensato la “grana” AstraZeneca che inevitabilmente ha finito per rallentare la tabella di marcia.

TEGOLA CUREVAC

Peraltro, in un quadro generale dove bisogna fare quanto più possibile di vaccini, nelle scorse ore è arrivata anche la “tegola” Curevac.

Il laboratorio tedesco CureVac ha annunciato che il suo principale candidato al vaccino Covid-19 ha mostrato solo il 47% di efficacia, secondo l’analisi di uno studio clinico su larga scala, e in questa fase non soddisfa i criteri richiesti. Il vaccino “ha raggiunto un’efficacia preliminare del 47% contro il Covid-19, indipendentemente dalla sua gravità, non soddisfacendo i criteri statistici di successo prestabiliti”, ha affermato in una nota il laboratorio che ha firmato un importante contratto d’ordine con l’Unione Europea per questo vaccino a RNA messaggero.La Commissione europea e gli Stati membri, nello Steering board, seguono da vicino la questione” della ridotta efficacia del vaccino di Curevac, e attendono “la valutazione dell’Ema”, ha dichiarato un portavoce dell’Esecutivo comunitario rispondendo ad una domanda.

“Il contratto stipulato con l’azienda farmaceutica, è disponibile online, e prevede una serie di clausole anche sulle scadenze di consegna delle dosi”, spiega il portavoce a chi chiede se vi sia la possibilità di rescindere il contratto. “Ma – aggiunge – non stiamo assolutamente conducendo questo tipo di discussione”. Decisamente una cattiva notizia per l’Italia che ne aspettava poco più di 30 milioni di dosi.

