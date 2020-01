Di Maio lascia guida M5s, l’incertezza politica spinge lo Spread...

“Ho iniziato a scrivere questo discorso circa un mese fa – ha detto Di Maio parlando al M5s dal tempio di Adriano ufficializzando l’addio. Poi ha proseguito: “è giunto il momento di rifondarsi, In tanti credono in noi, ma oggi si chiude un’era”. Oggi nasce il percorso per gli Stati generali del movimento, sarà un momento importantissimo, dove daremo una nuova idea di paese per i prossimi decenni”.

AMICI NEMICI – Impossibile poi non scorgere nelle parole dell’ex vicepremier e ormai ex capo politico un velo di amarezza, come testimonia la frecciatina al veleno indirizzata ad alcuni dei suoi. “Quello che ci anima è il fuoco che abbiamo dentro. Abbiamo tanti nemici, quando si prova a cambiare le cose c’è sempre qualcuno che ti fa la guerra. Ma i peggiori nemici sono quelli che contraddicono i valori per i quali si è lottato insieme”.

Governo deve andare avanti– Di Maio poi rassicura – o quantomeno ci prova – sulla tenuta del Governo anche se per tanti il suo più che un passaggio sentito è di circostanza. “Noi dobbiamo pretendere il sacrosanto diritto di essere valutati almeno alla fine dei cinque anni di legislatura. Io penso che il governo deve andare avanti, perchè alla fine” della legislatura “i risultati si vedranno ma dobbiamo avere il tempo di mettere a posto il disordine fatto da chi ha governato per trent’anni prima”.