Decretone Quota 100 e Reddito di cittadinanza: oggi il voto con fiducia

Il governo ha posto la questione di fiducia nell’Aula della Camera sul decreto con Reddito di cittadinanza e Quota 100 per la pensione anticipata. La fiducia è stata posta sul testo che ha recepito le correzioni della commissione Bilancio.

Il voto avverrà a partire dalle 19.35. Le dichiarazioni sono previste dalle 18.15. Dopo la conclusione del voto di fiducia si procederà all’esame degli ordini del giorno fino alle 23.

Poco prima della decisione sulla fiducia, il Partito democratico aveva abbandonato i lavori delle commissioni parlamentari riunite per discutere le nuove modifiche al decreto sul reddito di cittadinanza. “E’ una vergogna – hanno detto uscendo i dem – le relatrici non sanno neanche spiegare gli emendamenti che hanno firmato. Abbiamo chiesto al governo e alla maggioranza spiegazioni sul contenuto delle nuove norme ma nessuno è in grado di dare risposte. Siamo al caos totale e non tornano neanche le coperture del provvedimento indicate dal governo”.

Anche i deputati di Forza Italia nelle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno abbandonato i lavori in segno di protesta. “Stigmatizziamo con fermezza l’articolato parere prodotto dalla maggioranza sul disegno di legge di conversione di reddito di cittadinanza e quota 100. Le criticità sono infatti molteplici e strettamente attinenti alle coperture finanziarie necessarie all’attuazione dei provvedimenti”. Così, in una nota, i deputati di Forza Italia in commissione Bilancio.