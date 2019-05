Decreto sicurezza bis slitta, tensione alle stelle nel Governo. Consiglio dei Ministri rinviato

editato in: da

Alla vigilia, era stato annunciato come un Consiglio dei Ministri rovente e così è stato. Sul tavolo il decreto famiglie spinto dal Movimento 5Stelle, le intese sulle autonomie e il decreto sicurezza bis caldeggiato dal collega Matteo Salvini. Ed è proprio qui che ci si è arenati.

Clima da subito molto animato con lo scontro che è esploso subito sulle norme volute dal leader della Lega. Alla fine, è arrivata la fumata nera.

In apertura di Cdm, infatti, il Premier ha parlato di “criticità sul decreto sicurezza segnalate dal Colle”. Il ministro dell’Interno non la prende bene e incalza: “Attendo di capire quali criticità”, insistendo per il semaforo verde al provvedimento. Alla fine però gli ostacoli non sono stati superati e il consiglio dei ministri è stavo rinviato.

Secondo fonti del Governo, dal Colle filtrerebbero perplessità soprattutto sulle multe per chi aiuta i migranti e sulle interferenze del Viminale rispetto alle competenze degli altri ministeri. “Siamo certi che ci sarà il via libera”, dicono fonti leghiste.

Uffici legislativi al lavoro per limare il testo e appuntamento di nuovo in consiglio dei ministri, previsto per mercoledì, o forse giovedì.

Fumata nera anche per il decreto sulla famiglia voluto da Di Maio. Via libera, invece, a una tornata di nomine: al vertice delle Fiamme gialle il generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana. Alla Ragioneria dello Stato come segretario generale Biagio Mazzotta, vicino a Daniele Franco, da oggi nel direttorio di Bankitalia. Arriva anche l’investitura definitiva per Pasquale Tridico al vertice dell’Inps. Approvata, salvo intese, la riforma della magistratura onoraria.