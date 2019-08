Crisi governo, Salvini pensa al maxi-rimpasto. Di Maio: “Frittata è fatta”

editato in: da

Frasi pronunciate a mezza bocca, segnali distensivi dopo l’atto di forza con la mozione di sfiducia al Premier Conte: mentre la sceneggiatura della “crisi di mezza estate” è ancora tutta da scrivere, Matteo Salvini sembra voler provare a ricucire. Luigi Di Maio – che nel copione veste i panni dell'”innamorato tradito e deluso” – per ora non ne vuole sapere.

SALVINI: “O C’E’ GOVERNO DEL SI’ O ELEZIONI” – “La mozione di sfiducia resta”, ha detto il Ministro dell’Interno nella giornata di Ferragosto parlando con i giornalisti. Però, “il mio telefono è sempre acceso”. E pure: “Sono l’uomo più paziente del mondo”. Poi addirittura indica la via: “Di no un governo muore, abbiamo bisogno di sì. Se qualcuno dice sì, allora ragioniamo. O c’è un governo del sì, con ministri del sì… o l’unica via sono le elezioni”.

Un escamotage dialettico, appena accennato, per buttare nel tritacarne delle dichiarazioni anche la proposta di un maxi-rimpasto e sondare il terreno.

Dal capo politico dei 5Stelle però arriva una risposta netta di chiusura.

Salvini“ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta”, scrive Di Maio su Facebook. “Ha fatto tutto da solo, per tornare dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Berlusconi. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna!”.

L’affondo si fa più duro: “È facile fare i duri a parole. Duro devi esserlo nella vita e con chi se lo merita, non con dei bambini”. E ancora: “Se stai al governo e sei un ministro di questa Repubblica devi essere duro con i colossi e con le multinazionali che sfruttano il nostro Paese e i cittadini. Devi essere duro con Autostrade ad esempio, dopo che 43 persone innocenti hanno perso la vita perché un ponte gli è crollato sotto i piedi. E invece la Lega ha passato un anno a difenderla Autostrade… “.

Poi difende il Premier e addirittura lancia il guanto di sfida: “Il 20 agosto noi Ministri del Movimento 5 Stelle saremo al fianco di Giuseppe Conte in aula per sostenerlo contro la sfiducia della Lega. Li aspettiamo al varco!” conclude Di Maio.