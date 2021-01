Crisi di Governo, consultazioni al via. Da Conte-ter a unità nazionale, gli scenari

editato in: da

Con le dimissioni del Premier Giuseppe Conte, rassegnate ieri nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella, entra nel vivo la crisi di governo. Al via nel pomeriggio di oggi le consultazioni al Quirinale, passaggio cruciale per gettare le basi del prossimo esecutivo.

Al momento, la partita è apertissima e sono tanti (tutti possibili) gli scenari in campo.

DA CONTE-TER A UNITA’ NAZIONALE, TUTTO PUO’ SUCCEDERE – Il Conte-Ter è la soluzione auspicata dal premier dimissionario, ma anche quella più difficile da mettere in piedi in poco tempo. La pattuglia di “responsabili” o “volenterosi”, al momento, non gli garantisce la necessaria solidità numerica, in particolare al Senato.

A questo punto, il Premier potrebbe provare (e riuscire) a ricucire con Renzi costruendo una coalizione di cui facciano parte tutti i quattro partiti della vecchia maggioranza (M5s, Pd, Leu e Iv) più il piccolo gruppo dei “volenterosi”.

Lo scorso sabato, Silvio Berlusconi ha tirato fuori il “Governo Ursula”, formula lanciata da Prodi nel 2019 : si tratterebbe di un esecutivo composto da Pd, il M5s e Ppe di cui fa parte Forza Italia.

Non si può scartare nemmeno l’ipotesi di un tecnico al posto di Conte. Carlo Cottarelli, Marta Cartabia e Luciana Lamorgese, i nomi in pole mentre sembra tramontare la pista Draghi. Più difficile invece pensare di sostituire Conte con un politico con Pd e M5S che difficilmente troverebbero la quadra.

Infine, ultima ratio, il ritorno alle urne. Per alcune forze politiche, dalla Lega di Matteo Salvini a FdI di Giorgia Meloni, sarebbe proprio questa la strada da percorrere. Sebbene all’interno della Lega esista un fronte favorevole al governo di unità nazionale con un nome forte tipo Draghi, fronte che fa capo a Giorgetti.

IL CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI – Presidente della Repubblica Mattarella impegnato al mattino nella commemorazione del giorno della Memoria.