Crisi di governo, Berlusconi: “Pronti a governare con Salvini premier”

“Meglio votare domani mattina che tenere in piedi un governo che gli elettori non hanno mai votato e che sta distruggendo l’economia, sta bloccando l’Italia, la sta isolando in Europa e nel mondo. Siamo pronti a sostenere un nuovo governo, guidato da Salvini”., proprio nelle ore in cui veniva indagato a Roma per corruzione , ha sganciato la bomba politica del fine settimana. Convinto dalla crisi di governo in agguato sul caso Tav che le cose precipiteranno a breve, è tornato a spingere perché Salvini rompa coi 5 stelle e riapra al centrodestra, concedendogli ovviamente la ‘golden share’ sull’alleanza.

“Nella passata campagna elettorale – in calza il leader di Forza Italia – ci siamo impegnati a sostenere come premier la figura indicata dal partito della nostra coalizione che avesse ottenuto più voti. Quel partito è la Lega, e noi manteniamo sempre la parola data ai nostri alleati e ai nostri elettori”.

Altra questione è ovviamente trovare i voti in Parlamento: “Mi risulta che siano molti alla Camera e al Senato, anche fra i 5 Stelle, ad essere disponibili, per convenienza o per senso di responsabilità, a sostenere un nuovo esecutivo senza passare per nuove elezioni”. La maggioranza possibile ci sarebbe, insomma. “L’unica è quella di un centro-destra che trovi in Parlamento un numero sufficiente di parlamentari che diano vita ad un nuovo gruppo di sostegno al nuovo governo”.

Però Salvini, agli occhi di Berlusconi, sta insistendo troppo nell’ alleanza “innaturale” con M5S, e gli lancia un avvertimento: “Matteo, stai deludendo i tuoi elettori”.