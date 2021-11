Corsa al Quirinale, Berlusconi fa la prima mossa

Tra i due “litiganti” (si fa per dire) si fa strada un terzo nome, quello di Silvio Berlusconi che è pronto a giocarsi tutte le carte per tentare la scalata alla vetta politica più alta. E lancia segnali.

Berlusconi strizza l’occhio ai Cinquestelle

Il primo è arrivato nelle scorse ore nell’intervista rilasciata a Il Tempo dove – a sorpresa – l’ex Presidente del Consiglio ha strizzato l’occhio ai grillini. Come? Aprendo alla misura che per i pentastellati è un vero e proprio cavallo di battaglia, il Reddito di Cittadinanza.

“gli importi che sono finiti a dei furbi che non ne avevano diritto, sono davvero poca cosa rispetto alle situazioni di povertà che il reddito è andato finalmente a contrastare“, dice il Berlusconi che nessuno si aspetta specie considerando che appena tre anni fa lo definiva “ una presa in giro per gli italiani”.

La grande scommessa

Secondo quanto ricostruisce la Repubblica l’occasione per fare il punto sull’ultima grande scommessa del Cavaliere sarebbe stato il briefing a Villa San Martino, qualche giorno fa per coordinarsi sulla strategia da mettere in campo. “Un invito a colazione che – si legge – Silvio Berlusconi ha rivolto a una stretta cerchia di fedelissimi e consiglieri di lunga data: Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Antonio Tajani, i capigruppo Paolo Barelli e Anna Maria Bernini”.

Incognita Meloni

Intanto, con Fratelli d’Italia i rapporti appaiono sempre più tesi. Dalle parti di Arcore non sarebbe piaciuta l’uscita della leader di Fratelli d’Italia: “Visto che Berlusconi è stato il primo a rispondere all’appello di Letta per trattare insieme il prossimo presidente della Repubblica, deduco che abbia deciso di fare un passo indietro…”, ha risposta qualche giorno fa la Meloni a chi le chiedeva della partita del Colle e della possibile candidatura di Silvio Berlusconi a nome del centrodestra. ”Io penso che Berlusconi non sia più interessato a questa partita”, ha insistito.

Il Cavaliere non scopre le carte

A domanda diretta, Berlusconi ovviamente non risponde: “Come non mi stanco di ripetere, qualunque domanda su questo tema è prematura e rispondervi sarebbe irrispettoso, sia verso il Presidente della Repubblica in carica che verso il lavoro dello stesso Draghi“. Ma la sensazione è che (molto) presto dovrà scoprire le carte.