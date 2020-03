Conte annuncia “tutta Italia zona rossa”, assalto ai supermarket nella notte

editato in: da

Visibilmente teso ma fermo nei toni, intorno alle 21.30 di ieri sera, il Presidente del Consiglio Conte si è presentato in conferenza stampa per annunciare un nuovo Decreto – in Gazzetta Ufficiale stanotte per entrare in vigore da questa mattina – con il quale si stabilisce che non esiste più una zona rossa: tutta Italia sarà zona protetta, fino al 3 aprile. Per ora.

TUTTA ITALIA ZONA ROSSA – “Vi comunico che abbiamo adottato una nuova decisione, siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare le nostre abitudini, io stesso lo sto sperimentando, capisco le famiglie, i giovani, sono abitudini che con il tempo riprenderemo, ma purtroppo non c’è più tempo. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante, dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei deceduti. Le nostre abitudini, quindi, vanno cambiate, ora dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia e dei nostri cari, lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo”. CONTE: NON C’E’ PIU’ TEMPO – “Per questo – ha proseguito – abbiamo deciso di adottare misure più stringenti per riuscire a contenere il più possibile l’avanzata del Coronaviruse tutelare la salute dei cittadini. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con la formula “io resto a casa”, non ci sarà più una zona rossa. Dunque, da evitare su tutto il territorio nazionale spostamenti, eccezion fatta per tre circostanze comprovate: ragioni di lavoro; casi di necessità e motivi di salute. Aggiungiamo un divieto degli assembramenti all’aperto nei locali aperti al pubblico. Sono consapevole della responsabilità e gravità ma sono costretto a intervenire per proteggere noi e le persone più fragili, il futuro dell’Italia è nella nostre mani”. L’altra notizia, nell’aria da un po’, scuole e Università chiuse alla didattica fino al 3 aprile e vietate le manifestazioni sportive.