Colle, incognita Omicron e partiti “blindano” Draghi

Certo, il Presidente della Repubblica Mattarella ha più volte ribadito l'indisponibilità ad un bis eppure mai come in queste ore una fetta consistente della politica è in pressing a difesa dello schema attuale: Presidente del Consiglio Draghi e Capo dello Stato ancora al Quirinale, secondo molti l'accoppiata perfetta per superare anche questo imprevisto ostacolo e traghettare il Paese verso la fine dell'emergenza.

A sbarrare (definitivamente?) la strada che avrebbe dovuto portare Mario Draghi al Colle potrebbe averci pensato la variante omicron che ha - per l'ennesima volta - sparigliato le carte in tavola.

Partiti "blindano" Draghi: cresce il pressing

E se fino a qualche mese fa, erano in tanti a tirare la volata all'ex Bce spingendolo verso l' approdo al Colle, adesso l'aria sembra essere cambiata e si moltiplicano le dichiarazioni per blindare il Premier.

L'esecutivo “deve rimanere in carica per tutto il tempo necessario, fino al 2023, fin quando saremo usciti dall'emergenza”, ha detto nelle scorse ore il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. La pensa così anche il ministro degli Esteri ed esponente del M5S Luigi Di Maio: "L'Italia non può permettersi di perdere Mario Draghi”.

Al coro si è aggiunto anche il leader di Azione Carlo Calenda: "Occorre che dalle forze politiche, dai segretari di partito arrivi un messaggio chiaro a Draghi che deve restare presidente del Consiglio fino al 2023 e possibilmente oltre - dice a margine della Festa dell'ottimismo de Il Foglio a Firenze - Perché se abbiamo una stagione in cui poter cambiare l'Italia è questa ma l'unico che ha l'autorevolezza per comporre delle forze politiche che di solito si occupano di tutto tranne che amministrare è Mario Draghi".

Colle, Berlusconi ci crede

Si fa sempre più strada, intanto, il nome di Silvio Berlusconi pronto a giocarsi tutte le carte per tentare la scalata alla vetta politica più alta. E ha già iniziato a lanciare segnali nelle scorse ore nell’intervista rilasciata a Il Tempo dove – a sorpresa – ha strizzato l’occhio ai grillini. Come? Aprendo alla misura che per i pentastellati è un vero e proprio cavallo di battaglia, il Reddito di Cittadinanza.