Chubais avvelenato in Sardegna? Grave l’ex sodale di Putin

Anatolij Chubais, economista ex sodale di Vladimir Putin e secondo alcuni custode di parecchi segreti legati all’oligarchia russa ed al suo rapporto col potere politico del Cremlino, è ricoverato in gravi condizioni dopo un malore accusato in Sardegna. Tra le ipotesi è tenuta in grande considerazione quella di un possibile avvelenamento, come accaduto per diversi personaggi di spicco russi dopo l’inizio dell’invasione in Ucraina.

Chi è Chubais

Anatoly Chubais, formalmente, era l’inviato speciale per il clima e consigliere del presidente, ma al di là del ruolo istituzionale è un oligarca considerato fra i più ricchi, potenti e vicini a Putin. Fu proprio Chubais a offrire allo stesso ex agente del Kgb il primo incarico al Cremlino dopo l’era Eltsin. Chubais – un mese dopo l’inizio delle ostilità in Ucraina – era fuggito in Turchia, per poi riparare in Italia dove ha diverse proprietà fra Toscana e Sardegna. E’ il più alto funzionario russo ad aver voltato le spalle allo ‘zar’ di Mosca.

Cosa è accaduto

Secondo l’agenzia russa Tass, che ha citanto come fonte la presentatrice tv Ksenia Sobchak, Chubais sarebbe stato colpito dalla sindrome di Guillian-Barre, una malattia neurologica rara che danneggia i nervi periferici.

“Si è sentito male improvvisamente, accusando debolezza alle braccia e alle gambe”. Successivamente la Tass ha riferito di avere avuto da una fonte vicina a Chubais la notizia che l’economista “è migliorato” dopo le cure a cui è stato sottoposto.

Chubais è ricoverato in terapia intensiva, secondo quanto ha precisato Ksenia Sobchak, famosissima conduttrice televisiva, attrice e politica, figlia dell’ex sindaco di San Pietroburgo Anatoly Sobchak, con il quale Putin mosse i primi passi della sua carriera politica dopo la caduta dell’Unione Sovietica.

La conduttrice non ha precisato in quale Paese europeo l’economista sia stato ricoverato, ma secondo diverse fonti il malore sarebbe avvenuto in un resort della Costa Smeralda, e dunque Chubais dovrebbe essere ricoverato in Sardegna.