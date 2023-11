Christopher Raeburn è il nuovo direttore creativo di Napapijri

Lo stilista britannico è stato scelto come global creative director del brand italiano con nome finlandese e logo norvegese.

Fonte: Ufficio stampa. Christopher Raeburn e Silvia Onofri, direttore creativo e presidente di Napapijri.

Christopher Raeburn è stato scelto da Napapijri come global creative director. Lo stilista britannico porterà nuova vitalità all’iconica identità visiva e stilistica di Napapijri, espandendo i confini della sua consolidata dedizione ai materiali responsabili e all’innovazione.

Una collaborazione basata sull’incontro tra la famosa etica del design di Raeburn – Remade, Reduced, Recycled e la dedizione di Napapijri alla sostenibilità come forma più radicale di creatività attraverso il design e l’innovazione.

Sguardo al futuro digitale e sviluppo sostenibile

“Sono felice di unirmi a Napapijri – afferma Raeburn -. Sono appassionato alla creazione di design autentici, funzionali e responsabili che incorporano materiali e prodotti innovativi. Napapijri è un marchio che incarna veramente questi valori e sono entusiasta di lavorare con il team e di esplorare l’incredibile archivio Napapijri. Insieme, eleveremo i nostri prodotti con modernità, moda funzionale e innovazione digitale. Il nostro obiettivo è garantire che questo approccio si rifletta in ogni touchpoint creativo per la community di Napapijri e oltre”.

Il brand italiano, ma dal nome norvegese, unita sul design e sullo sviluppo sostenibile con l’ambizione di tornare ad essere un marchio fashion.

Quali differenze noteremo? Sicuramente un cambio di rotta nell’approccio con i clienti che andrà ad allinearsi con le tendenze del momento, un aspetto che molti dicono sia stato in parte trascurato nello spirito che fino ad ora del brand.

Così, lavorando a stretto contatto con i vari team, Raeburn distillerà l’heritage outdoor e le atmosfere urbane del marchio in look all’avanguardia, guidando lo sviluppo dei prodotti e la direzione creativa verso una traiettoria elevata, responsabile e culturalmente rilevante.

Fonte: Ufficio stampa.

C’è da aggiungere che Christopher Raeburn conosce bene l’azienda americana VF Corp, che ha acquistato Napapijri nel 2004, visto che dal 2018 ha lavorato come direttore artistico del marchio Timberland altro brand del gruppo, di cui ha lasciato l’incarico nell’aprile 2022 per diventare un “collaboratore” ricorrente del produttore statunitense di calzature. Il designer, presentato ufficialmente questo mercoledì 15 novembre a Milano, svelerà il suo primo progetto per Napapijri sotto forma di una capsule.

Capsule collection SS25

Il primo progetto di Raeburn per Napapijri sarà una capsule collection che uscirà nella primavera/estate del 2025, mentre la prima intera collezione uomo/donna realizzata sotto la sua supervisione seguirà nell’autunno/inverno del 2025.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Christopher Raeburn nella famiglia Napapijri – commenta Silvia Onofri, presidente di Napapijri – Christopher è un designer visionario la cui leadership creativa e la cui esperienza saranno fondamentali per elevare il marchio e per plasmarne la direzione futura. L’incontro tra il suo ethos unico e l’approccio originale di Napapijri alla moda lifestyle è destinato a parlare in modo autentico alla nostra community e a generare conversazioni culturalmente rilevanti”.