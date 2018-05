C’è un italiano dietro la vendita miliardaria di King Digital, il papà di Candy Crush

editato in: da

Anche chi non ci ha ha mai giocato sa che cos’è Candy Crush, se non altro perché qualcuno dei suoi amici su Facebook gli avrà mandato un invito a giocarci, almeno una volta. Pochi però sanno che dietro Candy Crush c’è un italiano che ha prima portato la sua startup in Borsa e adesso l’ha venduta per una cifra fuori dall’ordinario: 5,9 miliardi dollari. Sì, miliardi.

La notizia è di questi giorni: King Digital, società inglese ma da un anno quotata a Wall Street, è stata comprata da Activision, uno dei grandi colossi mondiali nel settore dei giochi tradizionali.

Il CEO, l’amministratore delegato, di King Digital si chiama Riccardo Zacconi, è romano, ha 48 anni e da circa 20 vive fuori dall’Italia: prima va in Germania dove fa il consulente nel settore Internet e scopre l’online dating, cioè i siti di incontri. Poi si trasferisce a Londra, all’inizio degli anni Duemila, e sale sulla grande giostra della new economy. Diventa imprenditore e scopre i giochi on line. Così nel 2003 fonda, con altri soci, King Digital per sviluppare giochi per Yahoo e altre piattaforme web. Con alti e bassi la società arriva all’anno della svolta: 2012, quando viene lanciato Candy Crush Saga. Un puzzle evoluto dove le tessere sono caramelle colorate. In poco più di un anno diventa il gioco più popolare su Facebook, grazie anche a una partnership con il social network: un fenomeno mondiale con 500milioni di fan in quasi 200 Paesi. E Zacconi entra nelle classifiche degli uomini più potenti del mondo, insieme a Larry Page (Google) e Jeff Bezos (Amazone).

Non si scherza con i giochi, quindi. E neanche con le startup. Dolcetti o mostriciattoli, il digital gaming è un’industria che vale tanto quanto la musica o il cinema, se non di più. Un’industria dove può esserci spazio anche per nuove imprese, come quella di Zacconi, che in poco più di 10 anni ha realizzato l’exit perfetta, il sogno e l’ossessione di tanti startupper: la vendita della sua società dopo averla portata al successo. Non è ancora così frequente in Italia, come confermano i pochi casi del 2015. Ed è poco probabile ancora per molto tempo che succeda per cifre a nove zeri.

