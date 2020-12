Caos Ferrari: Camilleri lascia, John Elkann al comando

editato in: da

La Ferrari annuncia che “Louis Camilleri ha oggi comunicato alla Società la sua decisione, per motivi personali, di rassegnare le sue dimissioni con effetto immediato dal ruolo di Amministratore Delegato e di membro del Consiglio di Amministrazione”.

Il Presidente Esecutivo della Ferrari, John Elkann, “prendendo atto con dispiacere di tale decisione”, ha annunciato che assumerà la carica di Amministratore Delegato ad interim, “mentre il Consiglio di Amministrazione della Ferrari gestirà il processo già avviato di identificazione del successore del Dott. Camilleri”.

“La Ferrari ha fatto parte della mia vita e servirla come Amministratore Delegato è stato un grande privilegio – ha affermato Camilleri -. La mia ammirazione per gli straordinari uomini e donne di Maranello, per la passione e la dedizione che mettono in tutto ciò che fanno è illimitata. Sono orgoglioso dei numerosi risultati raggiunti dalla Società dal 2018 e so che gli anni migliori della Ferrari devono ancora venire”.

Titolo rafforzato

Nell’anno funesto del Covid – va sottolineato – la società ha mantenuto gli ambiziosi target, riportando un ultima trimestrale eccellente. Il titolo ha continuato a rafforzarsi superando nei giorni scorsi la storica barriera dei 180 euro, che ha fatto schizzare la capitalizzazione di un costruttore che realizza solo 10mila vetture l’ anno oltre 35 miliardi.

Delusione Formula 1

Il vero problema è stata la stagione in Formula 1, giacché le competizioni sono un asset strategico per Maranello. Nelle prossime ore si cercherà di comprendere meglio che cosa davvero è accaduto ai vertici di Maranello, vista la dinamica dello strappo. Per Elkann si annuncia un periodo molto intenso, la fusione con Psa è vicina al closing e fra venti giorni ci saranno le assemblee degli azionisti dei due gruppi per dare in via libera definitivo alla nascita di Stellantis, un colosso da 9 milioni di auto l’anno.