Al via in Calabria la Call for The Economy of Francesco, concorso per idee e progetti orientati all’economia sociale

L’iniziativa è volta a favorire idee e progetti innovativi capaci di promuovere un’economia più giusta, inclusiva e sostenibile, evangelicamente e socialmente ispirati.

Mercoledì 30 si apre ufficialmente la Call for The Economy of Francesco, programma che mira a selezionare Idee e Progetti innovativi capaci di favorire la promozione di un nuovo paradigma dell’economia, socialmente impegnato e ispirato ai principi evangelici, con l’obiettivo di affermare una rinnovata centralità della persona umana e dei valori di equità e giustizia, nel solco del magistero di Papa Francesco e dell’esempio luminoso di San Francesco d’Assisi.

La Call for The Economy of Francesco si rivolge specificatamente al territorio della Calabria e si inserisce nella più ampia cornice dell’evento internazionale The Economy of Francesco, promosso da Papa Francesco che ha dato appuntamento ad Assisi, dal 26 al 28 marzo 2020, ai giovani economisti e imprenditori provenienti da tutto il mondo, per avviare e dare concretezza a un patto per “cambiare l’attuale economia e dare un’anima all’economia di domani”.

La Call for The Economy of Francesco è rivolta ai giovani calabresi e/o residenti in Calabria, che potranno concorrere attraverso due categorie: Idee e Progetti.

Alla categoria Idee potranno iscriversi: giovani di età inferiore ai 35 anni, purché risiedano, siano nati o studino in Calabria. Alla categoria Progetti possono iscriversi startup, spin-off universitari, PMI e soggetti del terzo settore nella categoria, purché abbiano sede in Calabria e presentino una significativa componente giovanile all’interno del team.

La Call for the Economy of Francesco seleziona Idee e Progetti che si propongano di produrre impatti sociali e ambientali, attraverso l’inclusione sociale di soggetti fragili e prospettando azioni innovative in almeno uno dei seguenti cinque ambiti di intervento:

Rispetto del Creato e delle generazioni future

Accoglienza della vita

Cura della famiglia

Equità sociale

Dignità dei lavoratori

Per ognuno dei 5 ambiti di intervento, il Comitato Scientifico di progetto composto da teologi, economisti ed esponenti di primo piano del mondo dell’impresa, dell’accademia e dell’innovazione italiana tra cui Leonardo Becchetti, Vittorio Coda, Andrea Simoni, Piero Dominici, Marco Imperiale, Domenico Sturabotti, Antonio Viscomi, Alessandro Lerro, Diego Teloni, Nicola Paldino, Don Valerio Chiovaro, Rinaldo Canzi ed altri

I 5 vincitori della categoria “Idee” avranno, infatti, l’opportunità, di partecipare, a titolo gratuito, a un percorso pre-incubazione del valore di 10 mila euro, erogato da Oltre Open Innovation Hub e sostenuto da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore.

I 5 vincitori della categoria “Progetti” potranno formalizzare un percorso di accompagnamento per lo sviluppo del business del valore di 80mila euro (di cui 25 a fondo perduto, 26 convertibili in quote di progetto o revenue entro due anni, 25 coperti da un finanziamento a tasso agevolato di BCC Mediocrati e 4 devoluti dalla Fondazione con il Sud). Tutti i vincitori usufruiranno della supervisione progettuale offerta da Fondazione Bruno Kessler e Cariplo Factory.

La Call for the Economy of Francesco è promossa dall’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace e da Oltre Open Innovation Hub, con l’advisory strategico di Entopan – Smart Networks & Strategies e l’alto patrocinio dalla Conferenza Episcopale Calabra il cui fattivo e corale coinvolgimento dona particolare valore all’iniziativa poiché da sempre concretamente impegnata nella promozione di una nuova cultura della vita e nell’affermazione di un paradigma generativo dell’economia, ispirati dalla certezza che è formando l’uomo evangelico che si crea il vero uomo economico e sociale.

Ulteriormente arricchente è la collaborazione all’iniziativa di tutti gli atenei calabresi, Università della Calabria, Università Magna Graecia e Università Mediterranea, che sottolinea ancor più la portata culturale, oltre che sociale ed economica, del concorso.

Di particolare significato e valore, infine, la presenza attiva e fattiva nel partenariato di soggetti di rilievo nazionale ed internazionale quali Fondazione Bruno Kessler, Fondazione con il Sud, BCC Mediocrati, Cariplo Factory, Fondazione Fiorentino Scoppa, Fondazione Symbola, NeXt – Nuova Economia per Tutti, Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e Festival Nazionale dell’Economia Civile: il loro coinvolgimento operativo e finanziario propone quindi la Calabria ed il suo territorio come laboratorio per sperimentare forme progettuali avanzate e inedite, capaci di fare leva anche sulle peculiarità di una regione ricca di cultura e capitale umano.

Per partecipare alla Call c’è tempo fino alle ore 12 del 30 novembre. Qui i DETTAGLI

Questa iniziativa vuole essere un contributo a costruire un mondo diverso, perché tutto non resti pura teoria, è l’intento del programma, come evidenziato dalle parole di Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace. Nella lettera che ha ispirato la Call, Bertolone afferma: La sfida lanciata dal Santo Padre Francesco, con l’evento Economy of Francesco, ci interpella tutti ed è un’occasione per rinnovare le nostre certezze e per intensificare, prima di tutto, l’impegno formativo per poi fare emergere e definire modelli, strumenti, strategie e interventi nuovi ed evangelicamente ispirati nei delicati settori dell’imprenditoria, della finanza, del commercio, degli scambi, dei mercati e delle nuove tecnologie. Se l’economia, come ci insegnano gli esperti, è trasformazione, allora bisogna che la prima delle trasformazioni avvenga, nel suo soggetto stesso, ovvero la persona umana. Senza uomini nuovi, non può esserci economia nuova, come senza uomo vero, non può esserci economia vera. San Paolo rivela che in Cristo muore l’uomo secondo la naturale eredità di Adamo e nasce l’uomo nuovo, la nuova creatura, chiamata a portare a compimento questa sua trasformazione, grazie ad acqua e Spirito Santo. L’opera della Chiesa, dunque, è nella sua missione di creare e generare l’uomo nuovo, anche negli attuali ambiti del mercato, della finanza, dell’economia e del lavoro.

Dando seguito all’invito di Papa Francesco, vogliamo coltivare anche in Calabria l’idea di un’economia orientata allo sviluppo integrale dell’uomo, ha dichiarato Francesco Cicione, CEO di Entopan. Da cristiani crediamo che la Scienza senza la Sapienza produca frutti sterili e che la Fede possa e debba illuminare di una luce più potente e risolutiva l’ambizione alla costruzione di un nuovo paradigma economico. In questa prospettiva, insieme alla Chiesa locale ed universale ed ai tanti prestigiosi partner che condividono con noi lo sforzo di questa iniziativa, vogliamo camminare insieme con i giovani, in particolare i giovani del Sud, aiutandoli ad immaginare e realizzare progetti generativi, capaci di tradursi in economia di vera vita e produrre frutti concreti e visibili di cambiamento positivo della realtà e di costruzione di comunità. Con questa Call intendiamo contribuire alla promozione di quelle condizioni di armonia, sostenibilità ed equilibrio che sono anche i cardini di un nuovo paradigma, quello dell’Harmonic Innovation, che da tempo promuoviamo con l’obiettivo di favorire una sintesi necessaria tra il concetto di innovazione ed i concetti di bontà e utilità, favorendone una declinazione in senso etico, rivolto al bene comune e al progresso della persona umana

Troverete QUI ulteriori e più dettagliate informazioni potranno essere acquisite consultando il testo del concorso al seguente indirizzo:

• Per ulteriori informazioni, scrivere una e-mail a cef@oltreinnovation.it

