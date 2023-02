Bufera sul M5S, nuova sede da 12mila euro al mese

Fonte: ANSA Bufera sul M5S per la nuova sede da 12mila euro al mese

Il gruppo politico nato per combattere la casta è davvero diventato casta? Le accuse al Movimento 5 Stelle sono ormai le stesse da anni, ma da quando ha preso il via il nuovo corso guidato da Giuseppe Conte si sono fatte più feroci. I tempi delle origini, quando la lotta ai privilegi e la trasparenza erano all’ordine del giorno, sembrano ormai essere stati in parte archiviati dall’evoluzione del partito, diventato sempre più tradizionale.

Come spesso fanno notare le altre forze dell’arco parlamentare, oggi a contare non è più la base ma il vertice. Un accentramento gestionale, quello voluto dall’ex presidente del Consiglio, che i più fedeli al fondatore Gianroberto Casaleggio non riescono a mandare giù. E i malumori tra i pentastellati non si placano: le ultime critiche interne sono arrivate dopo l’ok all’affitto di una nuova sede di lusso per il M5S nel pieno centro di Roma.

Qui la polemica per i viaggi gratis sui treni degli ex parlamentari M5S.

La nuova sede M5S in centro a Roma

A svelare il retroscena sul nuovo quartier generale nella Capitale del Movimento 5 Stelle è ‘Repubblica’. Secondo quanto riferito dal quotidiano romano la sede sarebbe stata voluta dallo stesso Giuseppe Conte. Situata a Campo Marzio, nel cuore della città, tra Montecitorio e via del Corso, sarebbe adornata da stucchi dorati dello stile di Palazzo Chigi, a lungo “seconda casa” del leader pentastellato.

Ma ciò che ha portato il M5S a finire al centro dell’ennesima polemica è il costo dell’affitto. Sulla base di quanto annotato nelle carte interne del Movimento, dove si parla di entrate e uscite per il 2023, il quotidiano parla di una maxi somma da sborsare. Per il primo semestre dell’anno la sede costerà 11.000 euro al mese, mentre nei successivi sei mesi il costo salirà a 12.000 euro.

La fase del cosiddetto “partito liquido” sembrerebbe quindi essere un capitolo definitivamente chiuso. Non a caso sono stati istituiti anche i gruppi territoriali, al fine di rendere più capillare la presenza M5S a livello locale, dove raramente alle elezioni sono stati raggiunti risultati importanti.

Il malumore interno al partito per il maxi affitto

Secondo quanto trapela dalle indiscrezioni la nuova sede romana per tanti pentastellati affezionati al nuovo corso rappresenta un duro contraccolpo all’immagine del Movimento. C’è per esempio chi ne fa una questione di principio, ricordando ironicamente le “affinità tra M5S e San Francesco” citate da Beppe Grillo al tempo delle origini.

Il quartier generale a Campo Marzio sarebbe inoltre visto come una contraddizione rispetto alla scelta di dare una sterzata ai costi fra eletti e collaboratori nei palazzi istituzionali. Il budget complessivo del Movimento è stato ridimensionato, anche considerando la riduzione dei parlamentari da 300 a 80 rispetto alla scorsa legislatura, ma alcune spese non trovano l’approvazione di tutti. Tra queste il ritorno in altra veste di grandi ex esclusi dalla tagliola del doppio mandato, come Vito Crimi e Paola Taverna (che godrebbero di contratti da 70.000 euro a testa).

Qui abbiamo parlato del caso Tfr di Luigi Di Maio.

La visita a Roma di Beppe Grillo

A proposito di spese, ‘Repubblica’ riferisce anche di un recente viaggio a Roma “in gran segreto” di Beppe Grillo, divenuto dopo l’ascesa di Conte consulente a contratto per la modica cifra di 300.000 euro l’anno. L’entourage del comico avrebbe fatto sapere di un incontro proprio con il leader pentastellato. Il motivo? A quanto pare avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo del contratto.