Briatore entra in politica e guarda a Salvini

editato in: da

“La Fucina delle Idee buone e concrete è in moto. Stiamo lavorando, a servizio del Paese e degli Italiani”. Lo scrive Flavio Briatore sul suo profilo Instagram. Il manager pubblica anche il simbolo del suo ‘Movimento del Fare’: una sorta di ala tricolore, formata da una freccia bianca e da ‘piume’ verdi e rosse.

L’annuncio arriva a meno di un mese dalle dichiarazioni al Foglio: “Non è più tempo di attendere – aveva detto Briatore lo scorso 12 agosto -: imprenditori, sindaci e professionisti che hanno realizzato qualcosa nella vita devono mettersi in gioco in prima persona. Per il bene del Paese, per restituire un po’ di quello che hanno ricevuto”. Le priorità? “Far ripartire l’economia, creare lavoro, attrarre investimenti”.

Non è quindi ancora chiaro quale sarà la sua collocazione sul piano politico. Briatore, tuttavia, non ha mai fatto mistero di apprezzare l’operato di Matteo Salvini – “il suo talento politico è innegabile” -, dicendosi perfino disponibile ad accettare eventuali incarichi di governo che gli venissero proposti dal leader del Carroccio.

Nei giorni scorsi l’imprenditore è stato in Sardegna per confrontarsi sul futuro dell’isola con il presidente Solinas: “Flavio ha le idee molto chiare – ha detto il governatore – è un amico della Sardegna e ci può dare una mano”. Di certo il turismo, specialmente quello di alta gamma, sarà un tema centrale nel programma del Movimento: “Siamo il Paese più bello del mondo con 7 mila chilometri di costa – aveva proseguito Briatore nell’intervista al Foglio -, ci meritiamo un turismo di valore che vada oltre ciabatte e sacchi a pelo”.