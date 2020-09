Brexit, naufragano i negoziati. Uscita scomposta più probabile

Provocazioni alle quali l’UE ha riposto paventando a sua volta “ritorsioni legali” nei confronti del Regno Unito Londra, se il governo di BoJo non ritirerà, entro fine settembre, la proposta di legge considerata da Bruxelles ed anche da Londra una violazione del diritto internazionale. La Commissione definisce infatti il tema Irlanda “una parte essenziale dell’accordo di recesso”, ricordando che “il suo scopo è proteggere la pace e la stabilità”.

L’ultimatum

L’UE ha lanciato un ultimatum di tre settimane a Londra per modificare l’accordo, altrimenti aprirà una vertenza internazionale. Ma Londra ha fatto sapere che non tornerà sui suoi passi. Un alterco che mina la fiducia fra le parti.

“Spetta adesso al governo britannico lavorare per ristabilire questa fiducia. E il tempo sta scadendo. Non lavoriamo per una hard Brexit, ma dobbiamo avere un partner fidato per arrivare ad un accordo”, ha commentato il commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni.

“L’Ue resta determinata a trovare un accordo nonostante rimangano ancora significative divergenze”, ha confermato il capo-negoziatoredell’Unione europea, Michel Barnier.

“Rimaniamo impegnati a lavorare sodo per raggiungere un accordo per metà ottobre”, ha fatto eco il capo-negoziatore britannico David Frost, ammorbidendo la posizione più intransigente di Londra.