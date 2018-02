Bonus acqua: per le famiglie in difficoltà arriva lo sconto in bolletta

Buone notizie per le famiglie italiane che si trovano in difficoltà economica. Per il 2018 è previsto un bonus sulla bolletta dell’acqua che consentirà alle famiglie con un reddito particolarmente basso di poter usufruire di particolari agevolazioni che alleggeriranno il carico delle spese delle famiglie. I nuclei familiari che non si trovano in una situazione economica particolarmente rosea potranno così tirare un sospiro di sollievo.

Ma quali sono i requisiti per poter accedere al bonus acqua e allo sconto sulla bolletta? Il primo indicatore da analizzare è il documento isee. Per poter fare richiesta agli uffici comunali dello sconto bisogna dimostrare di non aver superato la soglia di 8.107 euro annui, o in alternativa 20.000 euro per quei nuclei familiari che hanno almeno tre figli nello stato di famiglia. Ogni Regione, però, ha adottato parametri differenti dato che il bonus idrico è gestito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera). Prima di richiedere il bonus è quindi importante informarsi bene e accertarsi come ogni singola Regione sta gestendo l’importante agevolazione che consentirà a un alto numero di famiglie di risparmiare a fine anno somme di denaro da investire in altri progetti.

Altro importante vincolo per poter far richiesta dello sconto sulla bolletta dell’acqua consiste nel non possedere un’abitazione che rientri in particolari vincoli catastali. Chi possiede palazzi di prestigio, castelli e villini non potrà fare richiesta del bonus acqua. Ma in cosa consiste concretamente questo bonus? Si tratta di un rimborso di tipo annuale che prevede un consumo annuo di 29.200 litri di acqua. Circa 80 litri al giorno per cui è possibile chiedere lo sconto.

Sarà possibile richiedere il bonus idrico fino al primo luglio del 2018 presso gli uffici preposti del Comune o anche presso il Caf più vicino.