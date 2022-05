Bonifico a pagamento sul proprio conto? Ecco le modalità gratuite per inviare denaro

Il bonifico è un qualcosa alla quale si ricorre molto spesso nel giro di un mese: dal pagamento di un affitto alla TARI, ci sono tante spese che non possono essere rimandate e che hanno una cadenza periodica.

Ci sono due diverse fazioni quando si parla di bonifico:

quella tradizionalista, abituata ad andare in banca e, dunque, a pagare per effettuare un bonifico ;

quella un po’ più aperta alla modernità, la quale ha capito che esiste la possibilità di fare un bonifico senza pagare: si chiama conto corrente online.

Nelle prossime righe analizzeremo alcune delle migliori offerte di conti online che si possono sottoscrivere oggi e che permettono di non pagare il costo del bonifico (e di accedere, al contempo, a diversi altri vantaggi).

Scopri quali sono i conti con bonifico gratuito

Conti correnti con bonifico gratuito: classifica

Un conto corrente online prevede una serie di benefici in termini di costo e praticità rispetto a un conto tradizionale: possono essere gestiti totalmente da remoto, senza doversi recare allo sportello bancario.

In più, molto spesso, prevedono la gratuità:

del canone mensile;

dell’imposta di bollo;

dei bonifici, per l’appunto.

Tra i migliori conti correnti che si consiglia di prendere in considerazione, ci sono i conti online di:

BBVA; UniCredit; Widiba; Crédit Agricole; Mediolanum.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e perché sceglierli, oltre che per il bonifico online gratuito.

Confronta i migliori conti correnti online a zero spese

1. Conto corrente online BBVA

L’istituto di credito BBVA propone un conto corrente con canone gratuito che si caratterizza per:

l’assenza del pagamento dell’imposta di bollo;

i bonifici online gratuiti ;

i bonifici istantanei gratuiti in tutta l’area SEPA;

i prelievi gratuiti anche presso gli ATM di altri istituti di credito.

Uno dei principali vantaggi di questo conto corrente 100% online con IBAN italiano è la possibilità di guadagnare sui propri acquisti, grazie a un rimborso cashback del 10%. Attivando questo conto corrente si riceverà (a costo zero) anche una carta di debito fisica associata al conto, ma si potrà scegliere anche di utilizzarla in formato digitale.

Scegli un conto corrente online e risparmia sul costo del bonifico

2. Conto corrente online UniCredit

Il conto corrente online di UniCredit si chiama My Genius. Qual è la sua particolarità? Nella pratica, se si sottoscrivere entro il 31 maggio 2022, si avrà diritto:

al canone azzerato;

ai bonifici SEPA gratuiti ;

ai giroconti online gratuiti.

Trattandosi di un conto online, potrà essere gestito direttamente da remoto, quindi da computer o cellulare, tramite l’applicazione dedicata. Si riceverà, dopo aver attivato il conto, la carta di debito internazionale MyOne, appartenente al circuito VISA, che si potrà utilizzare per gli acquisti online e dal vivo. Solitamente è previsto un costo di emissione di 3,50 euro + un costo di spedizione di 3,50 euro, che saranno completamente azzerati.

3. Conto corrente online Widiba

Widiba è una banca solo online, quindi non presenta filiali fisiche, Permette di aprire un conto corrente online con:

carta di debito e PEC inclusa;

bonifici online gratuiti ;

prelievi online gratuiti sopra i 100 euro.

Si potrà avere questo conto a costo zero per i primi 12 mesi, ma si dovranno rispettare determinate condizioni. In particolare:

per le attivazioni entro il 15 giugno 2022, il conto sarà gratuito per i primi 6 mesi;

si dovrà poi attivare la carta di debito gratuita associata al conto ed effettuare 3 pagamento di qualsiasi importo entro 60 giorni dall’apertura del conto. In questo modo, si potrà usufruire di altri 6 mesi a costo zero.

4. Conto corrente online Crédit Agricole

Il conto corrente online di Crédit Agricole, con il quale è possibile effettuare bonifici gratuiti, è un conto a canone zero, che può essere gestito in totale autonomia, da PC e applicazione dedicata.

Sono gratuiti anche:

le domiciliazioni bancarie delle bollette domestiche e delle utenze di diverso tipo;

l’invio dell’estratto conto e del documento di sintesi periodico online, mentre per quello cartacei sono previsti 85 centesimi.

Al conto è associata anche una carta di debito gratuita, che si riceverà direttamente a casa e che potrà essere utilizzata sia per pagare sia per prelevare.

5. Conto corrente online Mediolanum

Il conto corrente online di Banca Mediolanum si chiama SelfyConto. Tra i motivi per il quale sceglierlo ci sono non solo i bonifici online gratuiti, ma anche operazioni quali addebito di utenze, pagamento di F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche.

Il conto prevede il canone gratuito sotto i 30 anni e per il primo anno nel caso di sottoscrizione da parte di altri clienti. Si riceverà una carta di debito gratuita, con la quale si potrà prelevare a costo zero in tutta l’area euro, senza limiti di operazioni.