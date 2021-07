Aumenti luce e gas luglio 2021: come difendersi

editato in: da

I costi delle bollette di luce e gas del mercato tutelato non hanno fatto altro che aumentare nel corso degli ultimi mesi, al punto da preoccupare tante famiglie. Quali sono le strategie che si possono mettere in atto per difendersi dai rincari?

Di seguito presenteremo quali sono le azioni maggiormente consigliate e quanto si potrebbe risparmiare rispetto alla Maggior Tutela nel caso in cui si prendessero in considerazione le offerte di alcuni operatori del mercato libero dell’energia e del gas naturale.

Passare al mercato libero conviene

Nonostante diventerà obbligatorio soltanto a partire dal 1° gennaio 2023, valutare fin da subito una delle offerte del mercato libero è il modo migliore per riuscire a risparmiare: dal confronto con le tariffe del mercato tutelato emerge, infatti, una grande convenienza.

In particolare, sono le offerte di tipo biorario a prezzo fisso quelle con le quali è possibile risparmiare di più, soprattutto se i consumi sono quelli di una famiglia. Nonostante ciò, in base a quelle che sono le proprie abitudini di consumo si potrebbe comunque prendere in considerazione anche una tariffa di tipo monorario.

La convenienza delle offerte del mercato libero non si limita al prezzo bloccato: ci sono infatti tanti altri vantaggi esclusivi che si potranno ottenere scegliendo la promozione luce e gas proposta da un dato operatore che opera in regime di libera concorrenza.

Scopri quali sono le offerte più convenienti del mercato libero

Quali sono le offerte più economiche

Nella pratica, tra le promozioni che convengono maggiormente ci sono le cosiddette offerte di tipo Dual Fuel, ovvero delle tariffe che prevedono l’attivazione simultanea di una promozione luce e gas con lo stesso operatore.

In genere le offerte luce e gas del mercato libero garantiscono degli sconti extra nel caso dell’attivazione di servizi quali la bolletta elettronica, oppure la domiciliazione bancaria delle utenze.

In molti casi le promozioni luce derivano da energia 100% rinnovabile. Ulteriori fattori di vanto delle offerte del mercato libero sono, per esempio, i programmi che permettono di ottenere degli sconti diretti in fattura per ogni amico che si riesce a convincere ad attivare una determinata promozione.

Scopri come funziona un comparatore di offerte luce e gas

Quali provider scegliere nel passaggio al mercato libero per evitare gli aumenti di luce e gas

Per individuare l’offerta luce e gas con la quale risparmiare di più si consiglia di utilizzare un comparatore: si tratta di uno strumento gratuito con il quale si potranno effettuare delle simulazioni partendo dai propri dati reali e, così facendo, si potrà conoscere il risparmio effettivo che si potrà avere su base annuale.

Analizzando le offerte luce e gas più convenienti del momento emerge la proposta dell’operatore Pulsee, la quale potrà essere attivata sia solo sulla componente luce sia in modalità Dual Fuel.

Si tratta delle promozioni ZeroVentiquattro Luce e Gas, le quali si caratterizzano per il prezzo bloccato per 12 mesi, la gestione totale online e uno sconto:

del 60% sulla componente luce;

del 45% sulla componente gas.

Un’altra offerta con prezzo bloccato per 12 mesi e con la quale si potranno risparmiare quasi 200 euro all’anno rispetto ai prezzi del mercato tutelato è Luce Extra Web dell’operatore Illumia. La promozione garantisce 120 kW al mese in omaggio per un intero anno.

Una delle migliori offerte di tipo Dual Fuel che si possono attivare direttamente online è Luce e Gas Insieme dell’operatore E.ON, la quale si caratterizza per:

l’energia prodotta da fonti rinnovabili;

lo sconto del 10% sulla componente energia;

uno sconto aggiuntivo nel caso di bolletta smart e di addebito sul conto corrente;

la possibilità di risparmiare sull’energia per determinati acquisti effettuati su Amazon;

100 euro di sconti in bolletta per l’acquisto di un condizionatore.

Tra le offerte di tipo Dual Fuel si annovera anche Energia Prezzo Fisso 12 mesi dell’operatore Wekiwi, la quale presenta:

un prezzo di tipo monorario, che è anche bloccato;

la possibilità di effettuare pagamenti tramite RID;

l’energia rinnovabile inclusa nel prezzo;

il meccanismo della carica mensile, in base al quale si paga soltanto sulla base dei consumi stimati e nel caso in cui si dovesse pagare di più ci sarebbero dei conguagli.

Questa promozione permette di ricevere uno sconto online per l’utilizzo dell’area personale Wekiwi e di risparmiare fino a 160 euro sul mercato tutelato.

Next Energy Luce Dual di Sorgenia è una promozione di tipo monorario e con prezzo bloccato, con la quale si potranno risparmiare fino a 150 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela.

Tra le sue peculiarità si annoverano:

il pagamento tramite RID o carta di credito;

l’energia prodotta da fonti rinnovabili;

un buono Amazon e uno sconto fino a 3.000 euro in bolletta con il programma Porta gli amici in Sorgenia;

la gestione totale delle fatture dall’area clienti o dall’applicazione:

la bolletta elettronica.