Assegno unico, conto alla rovescia per gli arretrati

Sta per scadere il termine per presentare domanda per gli arretrati dell’assegno unico, o meglio per l’assegno “ponte” che copre il periodo transitorio da luglio 2021 a settembre 2021. Il 30 settembre, infatti, scadrà il periodo utile per fare richiesta degli arretrati dell’assegno temporaneo, mentre chi farà domanda oltre quella data, avrà diritto alla prestazione dal 1° del mese in cui la presenta e non potrà vedersi riconosciuti i primo tre mesi.

Cosa è l’assegno temporaneo e a chi spetta

L’assegno temporaneo è una misura valida dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, prima che entri in vigore la disciplina dell’assegno unico da gennaio 2022. Per i primi tre mesi però era previsto anche un assegno-ponte.

L’assegno temporaneo, valido sino a dicembre 2021, si rivolge a tutti i nuclei familiari che non erano già coperti dal regime degli assegni familiari, in quanto lavoratori dipendenti, e quindi a tutti i nuclei di disoccupati, inattivi o autonomi, circa un milione e mezzo di famiglie. L’assegno temporaneo è compatibile anche con il reddito di cittadinanza e con altre misure assistenziali.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata sul sito dell’INPS, tramite il Contact center integrato o anche attraverso i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente.

I titolati di Reddito di cittadinanza non devono fare domanda, ma l’importo dell’assegno viene corrisposto automaticamente dall’Inps sulla carta di pagamento RdC.

Canali di pagamento

Il pagamento dell’assegno avverrà con i consueti canali di pagamento: su conto corrente bancario o postale, con bonifico domiciliato presso lo sportello postale, su libretto postale, su conto corrente estero area Sepa e carta prepagata con Iban.