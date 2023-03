Asse Pechino-Mosca: Xi vola da Putin, piano per la pace (e non solo)

Fonte: ANSA I presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping.

Xi Jinping – rieletto da poco per la terza volta alla guida della Repubblica popolare cinese – vola da Putin per una visita che il Cremlino definisce “una pietra miliare” a conferma “della natura speciale delle relazioni tra i nostri due Paesi” – fa sapere il Presidente russo.

Xi vola da Putin

“Sarà “un viaggio di pace”, dice Xi mentre il mondo spera nella missione del presidente cinese a Mosca che – almeno nelle intenzioni – dovrebbe portare all’avvio dei negoziati per la pace in Ucraina: già oggi in programma un primo incontro con lo “zar”, in un pranzo informale. Ma bisognerà attendere domani, martedì, 21 marzo, per l’avvio formale con inizio nella Sala Georgievsky del Gran Palazzo del Cremlino.

Piano per la pace

Non è mistero che Pechino spinga per porre fine ad un conflitto che di fatto non solo mina la stabilità globale, ma ha già danneggiato gli interessi del Dragone ( dall’interruzione delle filiere del commercio al rincaro delle materie prime) ma il suo ruolo resta – secondo molti – ambiguo.

Se, infatti, è vero che Pechino non ha mai sostenuto l’invasione russa in Ucraina, sono in tanti a far notare che formalmente non l’ha neanche mai condannata: prova concreta il fatto che è stato uno dei Paesi che si è astenuto dal votare una risoluzione di condanna all’Assemblea delle Nazioni Unite, oppendendosi alle sanzioni internazionali adottate nei confronti della Russia.

Pechino neutrale (o no?)

Particolare (si fa per dire) non trascurabile, il fatto che la Cina continua ad acquistare petrolio e gas a prezzi scontati da Mosca, garantendo sostegno da un punto di vista economico a Putin. Sullo sfondo, il tema delicatissimo delle armi, con diverse indiscrezioni – sponda USA, che proprio aziende cinesi starebbero già fornendo armi a Mosca. Pechino ovviamente smentisce e ribadisce la propria posizione neutrale che però (secondo molti) lo è solo di facciata ma non nei fatti.

Intanto, in agenda per il presidente cinese anche un colloquio con l’altra parte, ossia il presidente Zelensky: non è ancora dato sapere se si tratterà di un incontro a distanza o se – dopo essere volato a Mosca – Xi farà tappa anche a Kiev.