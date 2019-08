Amazzonia in fiamme, una catastrofe che si abbatterà anche sull’Italia

editato in: da

Un incendio di enormi dimensioni sta devastando la foresta amazzonica, e l’impatto che questa catastrofe avrà sulle nostre vite – purtroppo – non lascia presagire nulla di buono.

La lotta contro il cambiamento climatico ha tra i suoi più validi alleati le foreste equatoriali che, come molti sapranno, riescono a produrre buona parte dell’ossigeno della nostra atmosfera, contrastando di non poco la produzione di gas serra. È un processo del tutto naturale, in grado di mitigare notevolmente gli effetti disastrosi dell’inquinamento ambientale.

La foresta amazzonica, in particolare, è considerata uno dei “polmoni verdi” del nostro pianeta, poiché da sola produce il 20% dell’ossigeno presente nella nostra atmosfera. Ci vuole poco, dunque, per capire come mai l’incendio in Amazzonia stia preoccupando così tanto scienziati e ambientalisti.

L’Amazzonia che brucia è una catastrofe naturale che non riguarda solo il Brasile, ma ci coinvolge tutti, da vicino. Un incendio di questa dimensione, che da solo è riuscito ad oscurare il cielo di San Paolo del Brasile, città a 2700 km dalla zona colpita, avrà delle ripercussioni sull’intero ecosistema mondiale.

Il disastro in Amazzonia, quindi, riguarda tutti, anche noi. L’Italia, come il resto del mondo, dovrà fare i conti con i danni causati da questo incendio, che oggi- come già detto – sta dando un colpo terribile alla lotta contro il cambiamento climatico. Per questo motivo, prima che sia troppo tardi, i leader politici di tutto il mondo dovrebbero prendere netta posizione contro il presidente brasiliano Bolsonaro (che continua a minimizzare la gravità della situazione).

L’ultimo a schierarsi contro Bolsonaro è stato il presidente della Repubblica francese Macron, che con le sue dichiarazioni su Twitter si è pubblicamente scontrato con il premier. L’attacco è avvenuto dopo che l’Istituto nazionale per la ricerca spaziale ha pubblicato un report dove veniva indicato che da gennaio ad oggi nella foresta brasiliana ci sono stati 72mila incendi.

Il numero di incendi è cresciuto dell’84% rispetto a quelli avvenuti l’anno precedente. Una situazione allarmante questa, che ha spinto i cittadini di tutto il mondo a fare pressione contro il Governo brasiliano nelle ultime ore. Non solo volti noti e personaggi di spicco, sono in programma infatti diverse manifestazioni in Brasile e davanti alle ambasciate del Paese sudamericano sparse in tutto il mondo (anche in Italia). In questo modo tutti possono far sentire la loro voce al riguardo.