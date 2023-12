Affitti a Palermo, qual è la situazione oggi?

Fonte: 123RF La situazione degli affitti a Palermo: vantaggiosi in centro città sia per lavoratori che studenti

Una casa in affitto a Palermo costa il 10,25% in più dell’anno scorso: in media 8,39 euro per metro quadro. Sì, è vero, nonostante l’aumento è davvero poco rispetto al costo al metro quadro di Roma o se paragonato al costo degli affitti a Milano, tuttavia canoni di affitto così economici non sono un’esclusiva del capoluogo siciliano, ad esempio a Torino affittare una casa costa poco di più, in media 10,71 euro al metro quadro. Entrambe le città permettono quindi di affittare case di grandi metrature ad un prezzo sostenibile anche da giovani lavoratori, single e studenti. Vediamo più nel dettaglio il costo degli affitti a Palermo per tutte le esigenze abitative.

Stanze in affitto a Palermo, i quartieri migliori per gli studenti

Iniziamo dagli studenti che cercano casa, il prezzo medio per l’affitto di una stanza singola a Palermo è di circa 300 euro. Il quartiere per eccellenza degli studenti palermitani è la Kalsa, dove ha sede l’Università degli Studi. Siamo nel cuore del centro storico, precisamente nella parte più orientale quella che si affaccia sul mare, in media il costo per un appartamento da 60 metri quadri nel rione Kalsa è di 638 euro. Stesso discorso per tutti gli altri quartieri che compongono il centro storico, i cosiddetti mandamenti Albergheria, Seralcadio e La Loggia. Invece un’opzione più economica per gli studenti universitari che cercano casa a Palermo è il quartiere Brancaccio, nella parte meridionale della città, dove un appartamento in affitto costa in media 376 euro al mese.

La classifica dei quartieri di Palermo per costo dell’affitto

Nella tabella qui sotto trovate i prezzi medi dell’affitto per tutti i quartieri di Palermo come calcolati dal portare Immobiliare.it, indispensabili per poter valutare subito il costo di una camera o di un appartamento appena letto l’annuncio. Ma per valutare al meglio gli annunci di affitti per studenti è fondamentale conoscere nel dettaglio i vantaggi dei contratti di locazione che offrono sia forme di tutela per gli studenti, sia agevolazioni per chi affitta a ragazze o ragazzi che frequentano l’università.

Zone e quartieri di Palermo Prezzo affitto al mq Centro Storico 10,63 € Lanza di Scalea, Olimpo, Castelforte 10,55 € Mondello, Sferracavallo, Addaura, Tommaso Natale, Partanna, Capo Gallo 10,03 € Porto, Borgo Vecchio, Roma, Cavour 10 € Arenella, Acquasanta, Vergine Maria 9,75 € Fiera, Montepellegrino 8,68 € Libertà, Villabianca, De Gasperi, Croce Rossa, Sciuti, Politeama 8,6 € Calatafimi Bassa, Indipendenza, Zisa, Università 7,57 € Calatafimi Alta, Santicelli 7,35 € Oreto, Perez, Montegrappa, Guadagna 7,31 € Strasburgo, Belgio, San Lorenzo, Resuttana 7,29 € Giotto Galilei, Palagonia, Noce, Malaspina 7,21 € Uditore, Leonardo Da Vinci Alta, Borgo Nuovo, Castellana 7,18 € Pallavicino, Villaggio Ruffini, Cardillo, Inserra 7,11 € Altarello, Poggio Ridente, Boccadifalco, Baida 6,29 € Sant’Erasmo, Brancaccio, Sperone, Settecannoli, Acqua dei Corsari 6,26 € Cruillas, CEP, Michelangelo Alta 6,03 € Villagrazia, Olio di Lino 5,49 € Bonagia, Falsomiele 5,38 € Ciaculli, Belmonte Chiavelli 5,23 €

Quanto costa l’affitto di un monolocale in centro a Palermo

Vediamo ora quali sono soluzioni più comode per chi si è trasferito a Palermo per lavoro ed è alla ricerca di monolocale di 50mq, magari posto in una zona tattica dal punto di vista dei collegamenti ferroviari. La scelta perfetta in questo caso potrebbe ricadere sulle zone a sud del Centro Storico come Sant’Erasmo e Oreto-Perez, soprattutto nei tratti adiacenti a Piazza Giulio Cesare dove si trova la stazione centrale di Palermo, qui il costo per prendere in affitto un monolocale parte da 450 euro al mese.

Quanto costa l’affitto un trilocale in centro a Palermo

Se invece l’obiettivo è trasferirsi a Palermo con tutta la famiglia, l’opzione migliore per affittare una casa in centro città è rappresentata dai quartieri Politeama-Libertà. Le zone limitrofe a Politeama-Libertà infatti sono sicure, ricche di storia, frequentate dai palermitani e dai turisti, ricche di servizi, negozi e cultura. In zona Politeama-Libertà l’affitto di un trilocale da 150 mq costa in media 1.600 euro.

Affitto a Palermo, le zone vicino al mare

Un’altra opzione da non trascurare e che permette di risparmiare di molto sul prezzo dell’affitto è quella di puntare su una zona meno centrale magari vicino al mare. Partiamo dalla periferia nord, quella che si affaccia o sorge a poca distanza dal mare come nelle zone di Mondello, Sferracavallo, Addaura, Tommaso Natale, Partanna e Capo Gallo, in questi quartieri il costo per prendere in affitto un appartamento da 80 mq è di 800 euro al mese. Ancora più economiche sono le case in affitto nella periferia sud-ovest di Palermo, ovvero Sant’Erasmo, Sperone, Settecannoli, Acqua dei Corsari. In questi quartieri il costo per un monolocale da 50 mq si aggira intorno ai 350 euro, invece una casa di 100 mq nella parte meridionale di Palermo è possibile trovarla in affitto a un costo medio di 630 euro.