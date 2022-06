Nuovo BTP Italia al via: quanto si guadagna e come sottoscriverlo

Torna il BTP Italia, il titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori con rendimento legato all’inflazione e con premio fedeltà che per la prima volta viene corrisposto in due diverse occasioni, durante e al termine della vita dell’emissione.

Cosa sono i BTP Italia?

I BTP Italia sono i primi titoli di Stato indicizzati all’inflazione italiana, con cedole semestrali e durata pari a 4, 5, 6 e 8 anni, pensati soprattutto per le esigenze dei piccoli risparmiatori e degli investitori retail. Sono infatti i primi titoli di Stato che il Tesoro emette utilizzando non il meccanismo tradizionale dell’asta, ma la piattaforma MOT di Borsa Italiana-London Stock

Exchange Group (www.borsaitaliana.it).

Nella remota ipotesi in cui non ci fosse inflazione, vale a dire in caso di deflazione, le cedole vengono comunque calcolate sul capitale nominale investito, quindi con una protezione estesa non solo alla quota capitale, ma anche agli interessi.

L’acquisto all’emissione, oltre che in banca, può essere fatto anche tramite qualsiasi home banking abilitato alle funzioni di trading.

Sono investimenti di medio termine che prevedono una remunerazione sempre allineata all’evoluzione del costo della vita. Sono ideali per chi è abituato a gestire in autonomia i propri investimenti tramite i sistemi di trading online.

Il BTP Italia, lanciato per la prima volta nel marzo 2012, compie 10 anni e torna sul mercato, per la 17esima volta dopo il collocamento record del maggio 2020, emissione speciale dedicata all’emergenza sanitaria Covid. E’ un Titolo di Stato che offre rendimenti crescenti al crescere del tasso di inflazione nazionale: ecco perché è importante per sostenere il reddito dei piccoli risparmiatori e salvaguardare il potere d’acquisto di cittadini e famiglie.

Come funziona il nuovo BTP Italia

Il meccanismo di collocamento è lo stesso degli ultimi collocamenti: una prima fase, nelle giornate dal 20 al 22 giugno, riservata unicamente ai piccoli risparmiatori e affini – il cosiddetto mercato retail – e la mattina del 23 giugno (dalle 10 alle 12) dedicata invece soltanto agli investitori istituzionali.

Il codice ISIN del titolo per la prima fase è IT0005496994.

I soggetti ammessi alla prima fase non possono partecipare alla seconda fase e viceversa.

Non è prevista alcuna commissione bancaria a carico degli investitori per l’acquisto all’emissione, come per gli altri titoli di Stato a medio lungo termine. Le commissioni per la vendita anticipata o l’acquisto successivamente all’emissione

sono quelle concordate con la propria banca.

Come per tutti gli altri titoli di Stato, la tassazione dei redditi di capitale e diversi è al 12,5%.

Come si può sottoscrivere

Il BTP Italia può essere sottoscritto:

in banca

in Posta (è possibile aderire all’offerta del BTP Italia tramite il servizio Banco Posta, proprio come avviene per tutti gli altri titoli di Stato)

online, mediante il proprio home-banking (di norma con funzione di trading abilitata).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che il tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito è fissato all’1,60%. Il tasso definitivo sarà invece stabilito con successiva comunicazione all’apertura della quarta giornata di emissione, nella mattinata di giovedì 23 giugno e potrà essere confermato o rivisto al rialzo rispetto a quello comunicato nel primo giorno di lancio.

Il Titolo, con godimento 28 giugno 2022 e scadenza 28 giugno 2030, è un BTP indicizzato al tasso di inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi – Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell’inflazione dello stesso semestre.

Il numero indice dell’inflazione calcolato alla data di godimento e regolamento del titolo è 109,72000.

L’emissione avviene sul MOT, il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana, attraverso Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A dal 20 al 23 giugno 2022. La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti è unica e coincide con quella di godimento.

Il MOT è il mercato secondario elettronico, gestito da Borsa Italiana, dove vengono negoziati contratti di compravendita relativi a obbligazioni domestiche ed estere e a titoli di Stato (nei giorni di borsa aperta per tutta la durata degli stessi titoli, dalle ore 9,00 alle 17,30). È un mercato al dettaglio, ossia particolarmente specializzato per le transazioni anche di importo molto limitato, essendo il lotto minimo di negoziazione pari a 1.000 euro.

Le novità del nuovo BTP Italia

Le caratteristiche del BTP Italia anche per questa nuova emissione restano sostanzialmente invariate, ad eccezione di alcune novità sulla durata e sul meccanismo del premio fedeltà.

La novità più rilevante è che per la prima volta è previsto, per il risparmiatore retail che acquista nei giorni di emissione, un doppio premio fedeltà del valore complessivo dell’1% sul capitale investito: il risparmiatore che acquista il BTP Italia all’emissione e lo detiene fino alla scadenza riceverà un premio complessivo pari all’1%.

La durata del titolo sarà pari a 8 anni. Il titolo scade il 28 giugno 2030.

Per il resto il titolo conferma le sue caratteristiche:

rendimenti collegati al tasso di inflazione nazionale con tasso cedolare minimo garantito fissato all’1,60%

cedole pagate ogni 6 mesi

capitale garantito a scadenza

tassazione agevolata come per tutti i Titoli di Stato al 12,5%

nessuna commissione per i piccoli risparmiatori che acquistano nei giorni di collocamento

garanzia per il retail di veder soddisfatta l’intera domanda richiesta

taglio minimo acquistabile: 1.000 euro

investimento non vincolato nel tempo dal momento che l’investitore può sempre rivenderlo prima della scadenza finale sul mercato secondario.

Come funziona il doppio premio fedeltà

Per coloro che sottoscrivono il titolo in questa fase e lo deterranno fino a scadenza, quindi per l’intera durata degli 8 anni, è previsto un premio fedeltà complessivo pari all’1% del capitale investito.

In particolare, agli investitori retail che acquistano il titolo durante la prima fase del periodo di collocamento e lo detengono fino al termine dei primi 4 anni, e cioè fino al 28 giugno 2026, il MEF corrisponderà un premio fedeltà intermedio pari allo 0,4% del capitale nominale acquistato non rivalutato.

Dopo i successivi 4 anni, alla scadenza del titolo al 28 giugno 2030, agli investitori retail che hanno continuato a detenere il titolo dall’emissione fino alla scadenza, sarà corrisposto un premio finale pari allo 0,6% del capitale nominale sottoscritto non rivalutato.

Per maggiori info potete inviare una mail direttamente al Ministero dell’Economia a questo indirizzo: btpitalia@mef.gov.it