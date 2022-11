Meloni elenca agli industriali le misure in Manovra: tutte le novità

Tra le priorità della Manovra 2023 c’è la crescita economica, a partire dalla messa in sicurezza del tessuto produttivo, soprattutto di fronte alla principale emergenza che abbiamo di fronte, il caro energia, così come l’attenzione verso chi produce e il rafforzamento del ceto medio, ma anche il sostegno alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, alla difesa del potere d’acquisto dei cittadini e ai redditi più bassi.

La premier Giorgia Meloni, intervenuta all’Assemblea Generale Confindustria Veneto Est – in streaming per via delle scadenze e delle emergenze da gestire, compresa la tragedia di Ischia – si rivolge agli industriali sottolinenando a più riprese l'”attenzione” che lei e il Governo hanno da sempre per le categorie produttive e per il confronto con i corpi intermedi.

Meloni passa in rassegna le misure contenute nella Legge di bilancio da 35 mld approvata, e in fase di limatura dopo il passaggio alle Camere. Sono diverse le misure in campo, nonostante la ristrettezza dei tempi e delle risorse, posto che i 30 miliardi liberati con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza sono andati interamente sul caro bollette per sostenere le famiglie e le imprese.

“Questo non ci ha impedito, però, di mantenere alcuni impegni presi, di dare alcuni segnali, come quello di incrementare del 50% l’Assegno unico per i figli nel primo anno di vita del bambino e nei primi 3 anni per le famiglie che hanno 3 o più figli, la riduzione al 5% dell’IVA per i prodotti di prima infanzia, i 500 milioni per combattere il caro carrello per famiglie più deboli”.

Sono anche state rese strutturali le misure in sostegno delle persone con disabilità ed è stata prevista una indicizzazione delle pensioni che aiutasse soprattutto gli importi più bassi, partendo da una rivalutazione del 120% alle pensioni minime.

“Abbiamo fatto degli interventi che incarnano una visione sociale, lo dico a voi perché questo Governo condivide con Confindustria questa visione sociale. E lo dico a voi perché, insieme a queste scelte, la gran parte delle risorse e dei provvedimenti è stata dedicata proprio alle realtà produttive, per ribadire un principio che troppo spesso in passato era stato messo in discussione e su cui invece questo Governo ha le idee ben chiare: non esiste welfare, non c’è Stato sociale se non c’è a monte chi genera ricchezza”.

Oltre ai miliardi già stanziati col decreto energia, nella Manovra 9 miliardi di euro sono stati stanziati per incrementare il credito di imposta da riconoscere alle aziende per fronteggiare il caro energia, è stato alzato il credito di imposta dal 40% al 45% per le imprese energivore e dal 30 al 35% per le altre aziende.

E’ stato rifinanziato lo sconto fiscale sulle accise, pur scegliendo di ridurre l’entità dell’intervento, “ma rimaniamo pronti ad intervenire se ce ne fosse necessità”, è stata prorogata l’Iva al 5% sul gas naturale usato per autotrazione. Il governo ha anche deciso di sbloccare i giacimenti italiani di gas naturale, “attuando quella gas release che consente alle aziende più esposte al rincaro dei prezzi del gas di ottenere energia a costi ridotti”. Un altro segnale importante è che il nostro Paese deve tornare a produrre energia.

Nel suo lungo elenco, la presidente del Consiglio ricorda anche il taglio del cuneo fiscale del 2% per i redditi fino a 35mila euro, aggiungendo un ulteriore 1% di taglio del cuneo per i redditi fino a 20mila. “Ci siamo dati come orizzonte di legislatura l’obiettivo di arrivare ad una riduzione di almeno 5 punti sul cuneo fiscale sui redditi fino a 35mila euro, 2/3 lato lavoratore, 1/3 lato azienda. Questo primo segnale chiaramente non è sufficiente, ma su questa strada vogliamo andare avanti e mi corre l’obbligo di ricordare che è una misura che cuba oltre 4,2 miliardi di euro, ovvero lo stanziamento più significativo dell’intera manovra economica dopo le misure per l’energia”.

Rinviata anche l’entrata in vigore della Sugar tax e della Plastic tax, “che avrebbero avuto conseguenze gravi per il nostro sistema industriale”, è stata deliberata la detassazione dei premi di produttività per lavoratori dipendenti: dal 10% al 5% per un massimo di 3mila euro annui, che si aggiunge alla detassazione dei fringe benefit fino a 3mila euro. E poi la proposta sintetizzata nell’espressione “più assumi meno paghi”, azzerando la contribuzione per chi assume donne e giovani fino a 36 anni o percettori del Reddito di cittadinanza, purché si tratti di maggiore occupazione.

Attenzione anche ai lavoratori autonomi, sia con un innalzamento della fla tax per le partite Iva con fatturato fino a 85mila euro, prima era 65mila, sia introducendo una tassa piatta al 15% sull’incremento del reddito rispetto al massimo livello del triennio precedente.

Il governo, chiarisce ancora Meloni, ha deciso di escludere dalla fine del 2023 chi è in condizione di lavorare dalla possibilità di beneficiare del Reddito di cittadinanza, “perché, lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto, uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell’assistenza chi può lavorare e chi non può farlo”. Nel 2023, per queste persone, il Reddito di cittadinanza non si potrà percepire per più di 8 mesi, “un periodo ponte che serve a mettere in campo le misure necessarie ad aiutare queste persone ad essere inserite nel mercato del lavoro”, e in ogni caso l’Rdc decadrà alla prima offerta di lavoro che viene rifiutata.

