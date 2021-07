Contributo a fondo perduto alternativo, via alle domande: come fare richiesta

editato in: da

Partono dal 5 luglio le domande per il contributo a fondo perduto alternativo a quelli automatici, contenuto nel Decreto Sostegni bis, con scadenza 2 settembre 2021. Grazie al decreto firmato in data 2 luglio dal direttore dell’Agenzia dell’Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è stato infatti predisposto il modulo, insieme a istruzioni operative e tempistiche, per accedere alla misura.

Contributo a fondo perduto alternativo, via alle domande: i requisiti nel Sostegni bis

Si tratta di una seconda quota di aiuti dopo i contributi a fondo perduti erogati in automatico col Dl Sostegni bis, destinati alle imprese e ai lavoratori che risentono ancora degli effetti della crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

La prima tranche di pagamenti stabiliti nel Decreto Sostegni bis prevedeva il riconoscimento del 100% dell’importo percepito con il Dl Sostegni, senza la necessità di presentare la richiesta, ai soggetti che:

hanno la partita IVA attiva alla data del 26 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);

presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni (art. 1 D.L. n. 41/2021)

non hanno indebitamente percepito o che non hanno restituito tale contributo.

In alternativa è stato disposto un contributo a fondo perduto per le attività stagionali che non l’hanno ricevuto, ma anche a coloro che hanno già avuto accesso alle due tranche e che sulla base dei nuovi requisiti possono beneficiare di una cifra maggiore a quella già ottenuta.

Contributo a fondo perduto alternativo, via alle domande: a chi spetta e come ottenerlo

La misura, per un massimo di 150mila euro, spetta agli esercenti di attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia che dimostrano:

ammontare di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019);

ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto allo stesso dato relativo al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

La richiesta può essere inoltrata on-line fino al 2 settembre tramite attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.