È caro ristorante: quanto costa mangiare fuori

Negli ultimi mesi, a causa dello scoppio della guerra in Ucraina, gli italiani si sono abituati ai continui rincari subiti da gas, luce, carburanti e chi più ne ha più ne metta. Il 2022 non è di certo stato l’anno della rinascita post Covid che in tanti speravano, anzi è stato un anno che porterà con sé importanti strascichi economici che difficilmente riusciremo a metterci alle spalle velocemente.

Se col caro bollette e quello dei carburanti sembra essersi trovata una soluzione (qui vi abbiamo parlato dell’ennesima proroga del taglio sulle accise), è l’inflazione a tenere banco in Italia provocando aumenti di prezzo anche al ristorante e al bar. Ormai andare a mangiare fuori o godersi un caffè è diventato “pericoloso” per le tasche degli italiani.

Caro ristorante, l’aumento dei prezzi nel 2022

A rivelare il trend dell’aumento dei prezzi per mangiare al ristorante è stato l’Istat, l’Istituto Nazionale di Statistica, che ha reso noti i prezzi al pubblico del settore della ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie ecc) nel mese di settembre 2022. I prezzi al pubblico della ristorazione, stando ai dati comunicati dall’Istat, hanno fatto registrare nel mese di settembre un aumento dell’1% rispetto al mese precedente, ma del 5,9% se paragonati allo stesso periodo del 2020.

Si tratta di un netto trend in rialzo che però si tiene al di sotto del tasso di inflazione generale, assestatosi su un +8,9% rispetto al 2021. La percentuale riferita agli aumenti rispetto al 2021 potrebbe continuare a crescere, arrivando sino al +8% soprattutto a causa dell’accelerazione del tasso di inflazione, che non registrava livelli così alti da 30 anni (qui vi abbiamo parlato dei migliori ristoranti del 2022).

Analizzando nello specifico i dati presentati dall’Istat il profilo inflazionistico dei ristoranti rispetto al 2021 è del +5,9% mentre per le pizzerie sul 6,6%. Accelerano i prezzi dei prodotti di gastronomia da 7,1% a 7,7% e il delivery che cresce dal 6,0% di agosto al 7,8% di settembre. Guardando ai bar, invece il profilo inflazionistico è al +5,3% e accelera rispetto ad agosto, con incrementi sopra la media per pasticceria (+6,3%) e caffetteria (+5,7%). Insomma dei rincari che, come sottolineato da Fipe e Confcommercio, mostrano “una certa difficoltà delle imprese a gestire la fase di aggiustamento dei listini resa necessaria dall’aumento straordinario dei costi dei prodotti alimentari e soprattutto dell’energia”.

Ristorazione, gli aumenti rispetto all’Europa

In un momento di profonda crisi economica come quella che stiamo vivendo, però, l’Italia può sorridere rispetto agli altri Paesi che fanno parte dell’Unione Europea. I dati Istat sull’aumento dei prezzi nel settore della ristorazione, infatti, permettono al Bel Paese di piazzarsi in fondo alla classifica degli svantaggiati al ristorante.

Se paragonata a quella vissuta dagli altri 27 Paesi membri dell’Unione, infatti, la dinamica inflazionistica della nostra ristorazione mostra segni di forte moderazione collocandosi, tra i Paesi membri dell’Unione Europea, al quartultimo posto per intensità di aumento dei prezzi.

Ristorazione e caro spesa

I rincari subiti dal settore della ristorazione sono simili a quelli che ogni giorno gli italiani vedono nel proprio carrello dalla spesa. Le notizie che arrivano da Istat sul caro spesa, infatti, sono amare. Il caro prezzi di settembre al supermercato è infatti cresciuto del 10,9% su base annua e per trovare un valore così elevato bisogna tornare indietro di quasi 40 anni e al mese di agosto del 1983 (qui vi abbiamo parlato dei ristoranti più convenienti in questo momento).

Aumenti mostruosi toccano gli oli di semi con un +60,5% seguit da burro (+38,1%), margarina (+26,5%) e riso (+26,4%). Latte, farina e pasta non fanno eccezione e aumentano di più del 20%. I rincari toccano anche algono vegetali freschi (+16,7%) e frutta (+7,9%) (qui vi abbiamo parlato degli aumenti della spesa).