Aumento dei prezzi fuori controllo: in quali città si sentirà di più

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, che misura l’inflazione, è aumentato dello 0,4% nel mese di dicembre 2021 e del 3,9% rispetto all’anno precedente, come già ampiamente annunciato dalle stime preliminari dell’Istat. L’Istituto nazionale di statistica ha calcolato che mediamente, durante l’anno passato, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita pari all’1,9%, mentre l’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è stata dello 0,8%.

I rincari sono dovuti prevalentemente ai prezzi dei beni alimentari, dei beni durevoli e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Alla base c’è la crescita sostenuta dei beni energetici.

Aumento dei prezzi fuori controllo: quanto pesa sulle famiglie italiane

Per il Codacons l’inflazione al 3,9% determina per le famiglie italiane una stangata media da quasi 1.200 euro all’anno, esattamente 1.198. Il presidente Carlo Rienzi ha parlato di una vera e propria “emergenza prezzi” nel nostro Paese, destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi.

L’ondata di rincari, però, non sta colpendo però allo stesso modo tutti gli italiani. L’inflazione infatti si è abbattuta già in maniera molto differente nei vari territori. I prezzi della grande distribuzione sono variati in maniera uniforme su tutta la Penisola, ma preoccupano quelli dei negozi di vicinato e dei beni di prima necessità.

Aumento dei prezzi fuori controllo: Isole più colpito, meno il Nord Ovest

L’Istat ha calcolato in che modo l’inflazione ha colpito le famiglie italiane nelle varie regioni e ripartizioni geografiche dell’Italia. A dicembre 2021 il dato si è confermato al di sopra di quello nazionale nelle Isole, al Sud e a Nord Est e inferiore a Nord Ovest. Come segue.

Isole 4,5%.

Sud 4,1%.

Nord Est 4%.

Centro 3,9%.

Nord Ovest 3,5%.

Aumento dei prezzi fuori controllo: le regioni più colpite dai rincari

Calabria, Liguria e Sicilia sono le regioni in cui l’inflazione tocca numeri record, con 6 punti percentuali sopra la media nazionale. Sotto quella soglia, invece, ci sono ben cinque regioni. Di seguito tutte le variazioni dell’inflazione nei vari territori italiani.

Calabria 4,5%.

Liguria 4,5%.

Sicilia 4,5%. Friuli Venezia Giulia 4,4%.

Sardegna 4,4%. Abruzzo 4,3%.

Puglia 4,3%. Valle d’Aosta 4,2%. Veneto 4,1%. Basilicata 4%.

Trentino Alto Adige 4%. Campania 3,9%.

Emilia Romagna 3,9%.

Lazio 3,9%.

Umbria 3,9%. Marche 3,8%. Toscana 3,7%. Piemonte 3,6%. Molise 3,5%. Lombardia 3,4%.

Aumento dei prezzi fuori controllo: inflazione record in alcune città

L’Istat ha osservato un’inflazione più elevata a Catania e Trieste. Le variazioni tendenziali più contenute, invece, riguardano Milano e Torino. Di seguito l’elenco dei capoluoghi e dei comuni con più di 150 mila abitanti presi in considerazione dall’istituto

Catania 5%.

Triste 5%. Messina 4,7%. Genova 4,6%. Bari 4,4%.

Padova 4,4%.

Palermo 4,4%. Aosta 4,2%.

Bologna 4,2%.

Cagliari 4,2%. Catanzaro 4,1%.

Reggio Calabria 4,1%.

Bolzano 4%.

Potenza 4%.

Verona 4%. Perugia 3,9%.

Roma 3,9%. Ravenna 3,8%.

Reggio Emilia 3,8%.

Trento 3,8%. Firenze 3,7%.

Napoli 3,7%.

Parma 3,7%. Ancona 3,6%.

Brescia 3,6%.

Venezia 3,6%. Campobasso 3,5%.

Modena 3,5%. Livorno 3,4%. Milano 3,2%. Torino 3,1%.

