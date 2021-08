Amazon, le vendite superano quelle di Walmart: non era mai successo

editato in: da

La pandemia ha dato una spinta ad alcuni settori, su tutti quello dell’e-commerce. Le vendite di Amazon e quelle delle terze parti che sfruttano la sua piattaforma hanno superato quelle di Walmart nell’anno che si è concluso a giugno, come riportato dal New York Times. Non era mai successo che il colosso di Seattle diventasse il più grande retailer del mondo al di fuori della Cina.

Per quel che riguarda le vendite su Amazon durante la pandemia, si stima che il valore sulla piattaforma sia cresciuto di 200 miliardi di dollari nei 12 mesi tra luglio 2020 e giugno 2021.

Secondo il Wall Street Journal, Amazon avrebbe deciso di aprire veri e propri negozi fisici dove acquistare vari prodotti delle grandi marche, dai vestiti all’elettronica. Dopo aver superato Walmart come il più grande venditore al dettaglio al mondo al di fuori della Cina, ora ha deciso di competere sullo stesso terreno dei suoi concorrenti: oltre a Walmart, Target, Bed Bath & Beyond, Best Buy. I primi negozi dovrebbero vedere la luce in California e in Ohio, in spazi di oltre 3.500 metri quadrati.

Secondo i dati diffusi da FactSet, gli acquirenti hanno speso su Amazon (nell’esercizio concluso a giugno) oltre 610 miliardi di dollari. Su Walmart, invece, 566 miliardi di dollari. Un sorpasso storico, non succedeva dal 1990.

Secondo il New York Times, la maggior parte delle vendite sulla piattaforma sono dovute infatti a rivenditori terzi, per i quali l’azienda divulga solo le commissioni addebitate. Sia Walmart, sia Amazon restano comunque lontani dalle vendite del gigante dell’e-commerce del miliardario cinese Jack Ma, Alibaba, che resta il primo rivenditore al mondo. Nell’anno fiscale che si è concluso a maggio, Alibaba ha registrato un volume lordo di merci da 1.200 miliardi di dollari.

Va comunque sottolineato che mentre Walmart rende pubbliche le sue vendite, composte principalmente dai suoi prodotti, gli analisti devono fare una stima di quelle di Amazon.

Quali sono stati i numeri di Walmart nell’ultimo anno

Walmart Inc ha visto i suoi ricavi aumentare del 2,4%, salendo a 141 miliardi di dollari, guidati da un salto del 5,2% nelle vendite comparabili negli Stati Uniti. I suoi profitti però sono scesi del 34%, a 4,3 miliardi di dollari rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, quando le vendite dell’e-commerce sono quasi raddoppiate. Le vendite online nel trimestre più recente sono cresciute del 6%.