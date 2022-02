Ucraina, prezzi cereali alle stelle. Attesi aumenti per pane e pasta

L’attacco russo all’Ucraina ha comportato pesanti ripercussioni anche sui prezzi delle materie prime agricole scambiate sui mercati internazionali. Le quotazioni del grano tenero – da quanto emerge dalle elaborazioni di Bmti, al Matif di Parigi, la borsa di riferimento in Europa per gli scambi di cereali – si sono impennate fino a raggiungere, ieri pomeriggio, i 318 euro a tonnellata (dato delle 18.15), in rialzo di oltre 40 euro a tonnellata rispetto al giorno precedente (+11%) e su valori mai toccati in precedenza. Forte rialzo anche per il mais che ha raggiunto i 285 euro a tonnellata, in aumento di 17 euro a tonnellata nel giro di 24 ore (+6%). Aumentano anche i semi oleosi, per la produzione degli oli vegetali e delle farine utilizzate per l’alimentazione animale.

In arrivo nuovi aumenti per pane, pasta e carburanti

Le ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina rischiano di pesare sulle tasche degli italiani, determinando nel breve periodo una nuova ondata dei prezzi al dettaglio. “Dalla pasta al pane, passando per bollette, benzina, oro, alluminio, la crisi russo-ucraina rischia di avere effetti pesantissimi sia per i consumatori che per l’industria italiana – spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi –. Già ieri il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam è schizzato a 125 euro (MWh), con i future saliti ad un massimo del +41%; il petrolio ha superato i 103 dollari al barile segnando un +7%, l’alluminio ha raggiunto una quotazione record di 3.382 dollari/tonnellata, superiore ai livelli della crisi finanziaria del 2008.

I prezzi del grano sono aumentati del +5,7% in un solo giorno; il mais segna un +5,5%, ai massimi da 33 mesi, e la soia un +2,87%. I prezzi al dettaglio di una serie di beni rischiano quindi di schizzare alle stelle – prosegue Truzzi – La pasta, che già a gennaio ha subito un rincaro del +12,5%, potrebbe arrivare a costare il 30% in più rispetto allo scorso anno; il pane, rincarato del +3,7% lo scorso mese, potrebbe subire aumenti del +10%, così come biscotti, dolciumi e prodotti derivati. I carburanti, già oggi alle stelle, potrebbero aumentare alla pompa di ulteriori 5 centesimi di euro, con un effetto domino sui prezzi dei beni trasportati. E a tutto ciò si aggiunge l’incognita del gas, con le tariffe che ad aprile sono ormai destinate a registrare nuovi maxi-aumenti”.

Allarme speculazioni nel nostro Paese

“È un momento delicato e dobbiamo evitare che questa crisi internazionale possa ripercuotersi su consumatori e agricoltori – avverte Gianluca Lelli, amministratore delegato di Consorzi Agrari d’Italia -. Abbiamo il dovere di evitare che qualche speculatore, puntando ad acquistare materie prime agricole a prezzi più bassi, costringa gli agricoltori a svendere il prodotto addirittura sotto i costi di produzione, esplosi a causa del caro energia e degli incrementi di concimi e mangimi”.

L’Ucraina, secondo i dati Coldiretti, ha un ruolo importante anche sul fronte agricolo con la produzione di circa 36 milioni di tonnellate di mais per l’alimentazione animale (5° posto nel mondo) e 25 milioni di tonnellate di grano tenero per la produzione del pane (7° posto al mondo) mentre la Russia è il principale Paese esportatore di grano a livello mondiale.

L’Italia, secondo l’analisi Coldiretti, importa il 64% del proprio fabbisogno di grano per la produzione di pane e biscotti e il 53% del mais di cui ha bisogno per l’alimentazione del bestiame, con l’Ucraina che è il nostro secondo fornitore di mais con una quota di poco superiore al 20%.