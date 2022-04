Telemarketing molesto, arriva il registro delle opposizioni: come funziona?

Da luglio entrerà in vigore il nuovo registro delle opposizioni per contrastare il telemarketing molesto, quello delle telefonate pubblicitarie non richieste e spesso illecite in violazione delle norme sulla privacy. Nei giorni scorsi è infatti stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma per un nuovo registro delle opposizioni che fissa il termine dei 120 giorni per entrare in vigore, un periodo che scade per l’esattezza il 27 luglio.

Cosa cambia

A differenza dell’attuale registro con il nuovo strumento sarà possibile iscrivere tutti i numeri di telefono e l’iscrizione cancellerà tutti i consensi eventualmente dati dagli utenti in precedenza per le telefonate pubblicitarie. Finora infatti è stato possibile iscrivere al registro solo i numeri presenti nell’elenco telefonico pubblico. Questo perché le attuali norme consentono di chiamare quei numeri senza il consenso dell’utente, eccetto quando sono presenti nel registro. Gli altri numeri sono contattabili solo con il consenso degli utenti. Ma se le aziende hanno il consenso possono chiamare qualsiasi numero, compresi quelli presenti in registro.

Come le aziende ottengono il consenso

Le aziende possono chiamare qualsiasi numero se hanno ottenuto in qualche modo il consenso dall’utente. Questo può avvenire nei più svariati modi: dai moduli per l’iscrizione in palestra, all’attivazione di una sim fino addirittura attraverso il check-in in una struttura alberghiera. Se si ha il consenso, tuttora, si possono chiamare anche i numeri iscritti in registro e quelli non presenti nell’elenco pubblico. In teoria, l’utente potrebbe revocare il consenso in ogni momento, contattando il soggetto a cui l’ha dato. Nella pratica farlo è difficilissimo non essendoci uno strumento unico, facile e immediato. Strumento che diventa appunto il nuovo registro. Le aziende dovranno consultarlo regolarmente ed escludere dalle chiamate i numeri lì presenti.

Come ci si iscrive al nuovo registro

Innanzitutto, nel nuovo registro finiranno in automatico (di default) tutti i numeri fissi non iscritti nell’elenco telefonico pubblico. Da quel momento quindi sarà di fatto vietato chiamarli da quel momento per motivi pubblicitari. L’utente potrà comunque iscrivere qualsiasi numero di telefono (fisso e mobile) nel nuovo registro delle opposizioni, gratis via web o al telefono. Da quel momento le telefonate diventeranno illegali entro massimo 15 giorni dall’iscrizione. Le aziende di telemarketing sono infatti costrette ogni 15 giorni a consultare il registro per escludere dalle campagne tutti i numeri lì presenti. Le telefonate pubblicitarie quindi potranno essere fatte solo ai numeri non presenti in registro.