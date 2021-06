Svolta al G7: pace Usa-Ue su Boeing-Airbus e accordo anti-Cina

editato in: da

Sedici anni: tanto è durata la guerra commerciale fra Stati Uniti d’America e Unione Europea a proposito di Airbus e Boeing, che viene quanto meno sospesa con la missione politca americana in Europa. Usa e Ue si erano reciprocamente accusate di sostegno illecito con fondi pubblici alle due aziende

L’accordo tra Usa e Ue che sospende i dazi sulla disputa Airbus-Boeing per cinque anni contiene una clausola per “lavorare insieme” per contrastare “l’ambizione cinese a costruire un settore dell’aviazione civile fuori dalle regole di mercato”. Così Katherine Tai parlando nella conferenza stampa di presentazione del protocollo.

Accordo contro la Cina

Gli Stati Uniti e l’Ue si sono accordati per una sospensione di cinque anni dei dazi”, spiega il Presidente americano Joe Biden sottolineando che gli Usa e l’Ue si sono anche “accordate per lavorare insieme per contrastare le pratiche anti-concorrenziali della Cina in questo settore. Lavoreremo insieme per riflettere i nostri elevati standard, inclusi gli investimenti e il trasferimento di tecnologie. E’ un modello che possiamo realizzare per le altre sfide poste dal modello economico cinese”.

“Mentre eravamo impegnati a farci la guerra – ha detto la rappresentante Usa per il commercio – altri ne hanno approfittato. C’è un’appendice dell’intesa – ha confermato il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis – per la cooperazione sulle pratiche distorsive della concorrenza nel settore”.

Stop ai dazi

Oltre alla sospensione dell’applicazione di tariffe dannose per un valore di 11,5 miliardi di dollari per un periodo di cinque anni, Ue e Usa collaboreranno per affrontare congiuntamente le pratiche non di mercato di Stati terzi che potrebbero danneggiare i settori di aeromobili civili. In sostanza è stato delineato un “quadro cooperativo” per il settore dei grandi aeromobili civili.