Successo per trasporti super scontati. Ma servizio non rinnovato

Fonte: Thinkstockphotos.it

Il biglietto che con 9 euro consente di viaggiare in tutta la Germania con i treni locali/regionali per un mese era stato accolto in modo entusiasta dalla maggior parte delle popolazione e aveva attirato attenzioni da tutto il mondo, con i governi alla ricerca di iniziative che possano aiutare a combattere un’inflazione galoppante e aiutare il potere d’acquisto dei cittadini, schiacciato dall’aumento del costo della vita. A pochi giorni dal termine dell’iniziativa – è stata infatti programmate solo per i mesi di giugno, luglio e agosto, è possibile fare un bilancio della misura voluta dal governo tedesco.

I ticket da 9 euro hanno permesso di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblici tedeschi, tra cui treni, metropolitane, bus e tram, e anche per prendere alcune linee di traghetti attive a Berlino e ad Amburgo. La misura è stata apprezzata dai tedeschi, tanto che una netta maggioranza della popolazione vorrebbe un biglietto simile a partire da settembre, accettando che sia finanziato in larga misura dai soldi dei contribuenti. Secondo un sondaggio dell’istituto di ricerca Kantar, condotto a luglio, il 79% degli intervistati è favorevole a estendere il biglietto super-scontato e solo il 16% contrario. Il supporto è maggiore tra gli under 30.

Gli effetti concreti

Il numero di viaggi in treno più lunghi di 30 chilometri a luglio è aumentato del 42% rispetto allo stesso mese del 2019, ha affermato Destatis, l’ufficio federale di statistica della Germania. Nelle zone rurali frequentate dai turisti, il numero di viaggi è aumentato in media dell’80% sia a giugno che a luglio rispetto allo stesso periodo del 2019, anno appropriato per i confronti perchè non influenzato dalla pandemia. Le aree urbane frequentate dai turisti hanno invece registrato un aumento inferiore (+28%).

L’aumento è stato particolarmente elevato per i viaggi di media distanza (tra 30 e 100 chilometri in tali regioni), con un aumento del 104% rispetto a due anni fa. Gli aumenti sono stati inferiori per i viaggi a lunga distanza, ma bisogna considerare che treni ad alta velocità non sono stati inclusi nel biglietto da 9 euro.

Se da un lato i viaggi su rotaia sono aumentato, dall’altro non c’è stato un calo altrettanto significativo per gli spostamenti in auto. Secondo uno studio dell’Università Tecnica di Monaco, il 35% delle persone interpellate ha preso l’autobus e il treno più spesso, ma solo il 3% ha usato il proprio veicolo meno spesso. “Non c’era da aspettarsi un cambiamento radicale nel comportamento di tutti i giorni dovuto a una nuova offerta – ha però fatto notare il responsabile dello studio Klaus Bogenberger – Ciò rende ancora più importante la percentuale di persone che provano modalità di trasporto alternative alla propria auto”. “Il risultato importante è che molti hanno integrato il trasporto pubblico nella loro vita quotidiana“, ha aggiunto.

L’aiuto per contenere l’inflazione

La misura ha anche aiutato a evitare aumenti più elevati dell’inflazione. Secondo il Cologne Institute for Economic Research, la crescita dei prezzi al consumo sarebbe stata di circa 2 punti percentuali in più a giugno se i costi amministrati dal governo avessero rispecchiato gli aumenti complessivi dei prezzi. Per prezzi amministrati si intendono quei costi direttamente fissati o influenzati in misura significativa dalle misure governo, come quelle sul trasporto pubblico.

La politica frena sul rinnovo della misura

Nelle scorse settimane il ministro dei trasporti ha frenato sull’attuazione di una nuova iniziativa del genere nel breve periodo. Ha dichiarato che un nuovo piano non sarà possibile fino alla fine del 2022 o all’inizio del 2023, ma ci potrebbero essere invece interventi da parte dei singoli Stati. Si è detto però aperto, tra qualche mese, a valutare il prezzo a cui potrebbe essere offerto in futuro un biglietto nazionale.

Il ministro delle finanze Christian Lindner ha suscitato scalpore su Twitter quando ha criticato la “mentalità del tutto gratis” dei cittadini, spiegando che un tale sussidio non può essere finanziato in modo sostenibile a lungo termine. L’offerta di tre mesi è costata al governo circa 2,5 miliardi di euro.