Stangata scuola, prezzi di libri e corredo alle stelle: fino a 1.300 euro a studente

Fonte: ANSA

Sul fronte della scuola sta per abbattersi la consueta stangata di settembre legata all’acquisto di libri e corredo scolastico da parte delle famiglie, con un aumento del +7% rispetto all’anno precedente.

A pesare il caro energia, che si ripercuote su tutta la filiera dell’istruzione – e quindi sui costi delle famiglie. La spesa sui libri sale a 1.300 euro, il corredo di 588 euro. Lo afferma il Codacons, che fornisce come ogni anno i dati ufficiali sul caro-scuola e le spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Corredo scolastico: stangata su astucci, diari e quaderni

Il Codacons ha realizzato un primo monitoraggio sui listini al dettaglio, del cosiddetto “corredo scolastico”, sia nei negozi fisici che presso i siti di e-commerce specializzati.

Per diari, astucci, zaini e materiale scolastico vario (quaderni, penne, matite, gomme, pennarelli, ecc.) i prezzi sono in rialzo in media del +7% rispetto allo scorso anno, seguendo il trend dell’inflazione che registra un marcato aumento nel nostro paese.

Vediamo alcuni prezzi:

uno zaino di marca raggiunge i 200 euro ;

; un astuccio griffato attrezzato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) arriva fino a 60 euro ;

griffato attrezzato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) arriva fino a ; il diario raggiunge i 30 euro per le marche più note.

I prodotti – che secondo l’associazione risultano in assoluto più costosi – sono quelli firmati da influencer, youtuber, squadre di calcio e personaggi famosi, che hanno lanciato linee specifiche per la scuola e che risultano gettonatissimi tra i più giovani.

Tra corredo e libri si arriva a 1.300 euro a studente

L’esborso per il “materiale scolastico completo”: può raggiungere quest’anno quota 588 euro per studente, a cui va aggiunto il costo per i libri di testo, altra voce che inciderà in modo salato, sui portafogli delle famiglie italiane, variabile a seconda del grado di istruzione e della scuola, con una spesa complessiva che – tra corredo e libri- rischia facilmente di arrivare a 1.300 euro a studente.

Scuola, i motivi dei rincari

Alla base dei forti rincari che stanno interessando il comparto della scuola vi sono diversi fattori:

il caro-energia, che aggrava i costi di produzione del materiale scolastico portando ad un rialzo dei listini al dettaglio;

la crisi delle materie prime, con le quotazioni di carta, plastica, tessili e adesivi – indispensabili per realizzare quaderni, diari, penne, zaini, ecc. – che hanno subito sensibili rialzi nell’ultimo anno;

i maggiori costi di trasporto determinati dall’aumento dei listini dei carburanti.

Scuola, come risparmiare: i consigli utili

Sulla spesa scolastica è possibile risparmiare sensibilmente e abbattere i costi del 40% seguendo alcuni consigli utili diffusi dal Codacons: