Sprint terze dosi, Green pass e zone rosse: il piano anti-chiusure

Green pass prorogato fino alla prossima estate, riapertura degli hub regionali per spingere sulle terze dosi e completare i cicli, chiusure mirate, in base al cambio di fascia delle regioni: il Governo studia il piano anti-chiusure, La cattiva notizia è che la curva dei contagi è tornata a crescere nel nostro Paese, quella “buona” che per ora sono lontani i numeri da record che si registrano in altre parti d’Europa, Gran Bretagna su tutte.

Da proroga green pass a zone rosse, il piano “Salva Natale”

“La quarta ondata di contagi Covid è in corso in tutto il mondo, anche se l’Italia è messa meglio rispetto ad altri Paesi”. Così Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di “Buongiorno” su Sky TG24, secondo il quale, anche grazie alle vaccinazioni, è possibile ridurre l’ondata ad “ondina”.

Per fortuna, il sistema ospedaliero regge e oltre 2 milioni di cittadini hanno ricevuto la terza dose. Intanto, il Governo mette a punto la nuova strategia, già ribattezzato il piano per “salvare il Natale” e i mesi immediatamente successivi.

Stato emergenza, pronta la proroga

Anche se l’ufficialità ancora non c’è, ormai è cosa pressochè certo che lo stato di emergenza dovrà andare avanti, almeno fino a marzo 2022. In quest’ottica, un provvedimento potrebbe arrivare prima di Natale oppure bisognerà passare per un emendamento in uno dei testi in discussione in Parlamento.

Verso la proroga, almeno fino all’estate, dell’obbligo di green pass per i lavoratori e per entrare in tutti i luoghi pubblici.

Sprint terze dosi, Figliuolo accelera

Nel frattempo, il commissario Figliuolo detta la linea: visto quanto sta avvenendo in altri Paesi europei con la “pandemia dei non vaccinati”, spinge sulla necessità di “incrementare il ritmo di somministrazione delle terze dosi, nonché di proseguire con il completamento dei cicli vaccinali primari”. Pressing sui governatori per riaprire gli hub chiusi, coinvolgendo anche i medici di base

Nelle scorse ore, il Ministro della Salute Speranza ha ribadito al Corriere della Sera la validità del sistema dei colori che consente di mantenere aperte le attività imponendo misure drastiche solo in quelle aree dove la situazione dovesse peggiorare , anche potendo ricorrere alle “zone rosse” in presenza di cluster.