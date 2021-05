Sprint Recovery Fund, all’Italia prima tranche già in estate

Dopo ritardi, ripetuti slittamenti e “muri” che il fronte a trazione sovranista ha cercato in più occasioni di costruire, entra ufficialmente nel vivo la marcia del Next Generation UE dopo che sono stati conclusi con successo tutti i passaggi formali, necessari a garantirne l’operatività.

Con il semaforo verde dei parlamenti dell’Austria e della Polonia, tutti i 27 Stati membri hanno completato l’iter legislativo per l’approvazione della decisione sulle risorse proprie dell’UE.

Lo ha annunciato su Twitter il commissario europeo per il Bilancio, Johannes Hahn: “Con i voti positivi dei parlamenti dell’Austria e della Polonia – ha scritto -, tutti i 27 Stati membri hanno completato il processo parlamentare per l’approvazione della decisione sulle risorse proprie” dell’Ue ( l’atto giuridico necessario per consentire alla Commissione di andare sui mercati a reperire le risorse) aggiungendo “sono fiducioso che tutti i passaggi rimanenti possano essere finalizzati già a maggio, il che ci consentirebbe di dare il via al Next Generation EU già a giugno”.