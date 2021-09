Revolut lancia ‘Soggiorni’, con l’app finanziaria si prenota la vacanza

editato in: da

Revolut, la super app finanziaria globale con oltre 16 milioni di clienti in tutto il mondo e 650.000 in Italia, annuncia oggi il lancio di Soggiorni nel mercato italiano dopo il successo del lancio nel Regno Unito lo scorso luglio. Si tratta di un nuovo strumento di prenotazioni alberghiere, disponibile per tutti i clienti Revolut con qualsiasi tipo di piano, volto a perseguire la visione di Revolut di costruire una piattaforma per tutto ciò che riguarda il denaro, in un unico luogo.

Nel 2019, l’ultimo anno in cui si è potuto viaggiare liberamente, gli utenti Revolut in Italia hanno speso in media, a persona, 355€ per l’alloggio e 356€ per i voli, utilizzando la propria carta Revolut e le sue innovative funzionalità.

Soggiorni consente agli utenti di prenotare un alloggio utilizzando lo stesso strumento che usano per gestire le proprie finanze. La nuova funzionalità in-app è la prima nel suo genere offerta da una piattaforma fintech e premierà gli utenti non solo offrendo sistemazioni senza costi di prenotazione* e la possibilità di navigare e prenotare dall’app Revolut, ma anche con un massimo del 10% di cashback istantaneo. Fondata nel 2015 per offrire i migliori tassi di cambio e zero commissioni all’estero, Revolut rafforza la sua continua innovazione con Soggiorni mentre continua ad aiutare gli utenti a spendere in modo più intelligente mentre viaggiano in tutto il mondo.

Marsel Nikaj, Head of Savings and Lifestyle in Revolut, afferma:

“Mentre il mondo inizia con cautela ad aprirsi, sappiamo che in tanti cercano disperatamente di viaggiare ogni volta che possono, che sia Palermo o Maiorca. Abbiamo creato Soggiorni per consentire alle persone di trovare e prenotare facilmente la vacanza perfetta nella loro destinazione ideale. Dopo 18 mesi di infinite restrizioni e blocchi, vogliamo permettere alle persone di ottenere di più dal proprio denaro. Revolut sta diventando l’app ideale per i viaggi, proprio perchè è in grado di offrire di più.”

Soggiorni è ora disponibile per i clienti Revolut in Italia e in Europa e offre opzioni di alloggio in tutto il mondo con opzioni che vanno da B&B convenienti a esclusivi hotel di lusso.

La visione a lungo termine è quella di aggiungere nuovi e utili prodotti correlati ai viaggi (voli, noleggio auto, esperienze), rendendo Soggiorni la destinazione ideale per tutto ciò che riguarda il viaggio.

* Revolut non addebita alcuna commissione di prenotazione, ma potrebbero essere applicate commissioni e spese da parte dei fornitori.