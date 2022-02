Recovery Fund, Governo accelera: a che punto siamo?

Archiviata la partita Quirinale, il Premier Mario Draghi ha immediatamente fatto partire la verifica sul punto della situazione in ottica PNRR, chiedendo, nell’ultimo CdM a tutti i ministri di mettere nero su bianco eventuali criticità e soprattutto per capire se la velocità alla quale si sta viaggiando sia quella giusta o se c’è bisogno di accelerare.

Recovery Fund, Draghi mette il turbo

L’Europa ci guarda e stavolta è vietato sbagliare. Lo ha ricordato anche ieri nel lungo discorso al Parlamento, interrotto dagli applausi per ben 55 volte, dopo il giuramento per il bis, che il nostro Paese è il maggior destinatario dei fondi UE (191,5 miliardi), e che siamo chiamati a costruire un Paese post emergenza più forte e coeso.

A che punto siamo?

Una vera e propria corsa a ostacoli, fatta da tappe che devono essere puntualmente centrate. Proprio in quest’ottica, la data alla quale guarda Roma è quella del al 30 giugno quando cioè bisognerà raggiungere 45 obiettivi per mettere le mani su altri (fra prestiti e sovvenzioni) 24,1 miliardi. Ci sarà tempo fino alla fine dell’anno, invece, per centrare altri 55 traguardi che valgono 21,8 miliardi. Entro i primi sei mesi del 2023, 27 impegni da rispettare per 18,4 miliardi.

Quando la prossima tranche?

Conti alla mano, in poco più di un anno, dal treno Bruxelles arriveranno 64 miliardi, che vanno a sommarsi ai 24,9 del prefinanziamento “sulla fiducia” della scorsa estate oltre agli oltre 2 attesi entro fine mese per i traguardi centrati nel 2021.

Ciò significa che della fetta complessiva della torta che ci spetta, quasi il 60 per cento è previsto nella prima fase del Recovery, una vera e propria boccata di ossigeno per la nostra economia, già in sofferenza prima della pandemia e ora chiamata al cambio di passo. E proprio questa è la missione di Draghi. I numeri, per ora, sono dalla sua.

PIL, corsa da record

“La crescita del +6,5% nel 2021 vuol dire almeno un +4-4,5% quest’anno e io dico anche qualcosa di più. Significa un +10,5-11% in due anni. Poichè avevamo perso quasi il 9% nel 2020, a metà anno noi avremo recuperato tutto quello che abbiamo perso. Penso sia un risultato assolutamente buono”.

Lo ha detto il Ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, a Radio Anch’io sottolineando che il +6,5% è un valore straordinario, che segna la capacità delle nostre imprese, delle nostre famiglie, la resilienza degli italiani che pure in un periodo difficilissimo ha registrato un record che non si vedeva dagli anni Settanta”.

Tanti i progetti e le riforme cui mettere mano: dalla gara per la banda ultra-larga (6,7 miliardi) al piano contro il dissesto idrogeologico fino ai cantieri ferroviari. Delicato, poi, il capitolo riforme: su tutte giustizia, fisco e concorrenza.