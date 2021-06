Protom: Salvatore Rionero è il nuovo amministratore delegato

editato in: da

Si rinnova il consiglio di amministrazione di Protom, azienda leader nel settore dell’innovazione, da venticinque anni protagonista della transizione digitale nel settore industriale, nei servizi, nella formazione.

Il nuovo consiglio di amministrazione è composto da 4 membri. Ne fanno parte: Alessandra Pappone (presidente), Salvatore Rionero (amministratore delegato), Alfredo Autorino e Claudio Autorino. Resterà in carica fino all’approvazione bilancio 2023. È Salvatore Rionero il nuovo amministratore delegato, già direttore generale. Fa il suo ingresso nel top management dell’azienda nel febbraio del 2020.

Classe 1966, laureato in ingegneria ingegneria aerospaziale presso l’Università Napoli, Rionero, dopo aver guidato prima Aerosoft S.p.A. e poi Tecnosistem S.p.A., porta il suo bagaglio di competenze manageriali e una riconosciuta capacità di far crescere il valore delle società a lui affidate, con l’obiettivo di avviare una nuova fase di consolidamento e ulteriore sviluppo della società.

Negli ultimi anni, grazie all’ingresso nel settore dei prodotti innovativi in ottica sia B2B che B2C, l’azienda sta conquistando e rafforzando nuove quote di mercato. L’obiettivo del piano industriale 2020-2024 è raggiungere i 25 milioni di euro di fatturato (nel 2020 il dato era a quota 14 milioni). La crescita è sostenuta dal consolidamento dei servizi e dal significativo sviluppo del business derivante dalla commercializzazione di prodotti innovativi: PASS e SCUOLAB rappresentano il punto di partenza (2020: 98,6% servizi e 0,4 prodotti innovativi mentre 2024: 75% servizi e 25% prodotti innovativi).

“Ho accettato con grande entusiasmo questa nuova sfida, grazie alla qualità del contesto imprenditoriale ed alla ricchezza di intelligenze e competenze che ho trovato in azienda. Metto pertanto con piacere la mia esperienza al servizio dell’obiettivo che mi è stato affidato, ossia quello di rendere la società un punto di riferimento nel settore dell’innovazione. E sono certo che, grazie al lavoro di tutti, ci riusciremo”

Protom

Protom è la prima KTI (knowledge &Technology Intensive) company italiana offrendo un mix unico di competenze diverse che operano insieme. Dispone di 180 collaboratori e ha sedi a Napoli e Milano. L’azienda, grazie alle sue competenze sui cui sono innestate capacità di R&D e Innovation, è in grado di offrire a mercati molto diversi le sue capacità. Vanta collaborazioni con le più importanti aziende operanti nei vari mercati quali ABB, Leonardo, Airbus, Fca, Atr, Hitachi Rail, Accenture, NTT Data, Gi Group, ecc.

Grazie alle sue capacità, l’azienda Protom è un punto di riferimento per lo sviluppo di progetti ad alto tasso di innovazione. Fabio De Felice, fondatore, è tra i principali esperti italiani di digitalizzazione delle imprese e insegna Ingegneria degli impianti industriali all’Università di Cassino. Protom opera sul mercato mediante 4 Business Unit: Advanced Engineering, Digital Transformation, Smart Manufacturing & Knowledge Development, creando sinergie tra competenze diverse, ma accomunate dalla costante tensione all’innovazione. A rafforzarla, da 2 tiger team, il Research Lab e l’Innovation Lab, il primo dedito allo sviluppo di progetti di R&D ed il secondo focalizzato esclusivamente allo sviluppo di soluzioni innovative da portare al mercato.

Accanto ai servizi di Application Management & System Integration, Protom ha negli anni maturato una forte esperienza anche nella progettazione e implementazione di progetti e prodotti legati all’integrazione delle cutting-edge technologies, focalizzandosi sui settori dell’Healthcare & Wellbeing, dell’Education, dell’Industry 4.0 e degli Smart Museum, all’interno del quale Protom si propone come una realtà leader.

Dall’impegno nell’ambito Education, per esempio, è nata la suite di prodotti software Scuolab, laboratori didattici virtuali, validati dal MIUR come strumenti di didattica innovativa e, per questo, diventati oggetto di un Protocollo di Intesa.

Nell’ambito del lavoro svolto per la fruizione avanzata dei musei si segnalano i risultati raggiunti nella progettazione e realizzazione di “Corporea”, il museo virtuale del corpo umano realizzato per Città della Scienza, nonché gli exhibit multimediali ed interattivi realizzati, tra gli altri, per il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano e per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Protom ha ricevuto il certificato “Elite”, il programma di Borsa Italiana per le imprese ad alto potenziale, entrando poi nel 2019 nel novero dei “50 Future Shapers” selezionate dalla London Stock Exchange per l’approccio innovativo intrapreso per rispondere alle sfide della Quarta Rivoluzione Industriale.