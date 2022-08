Prezzo carburante risale: cosa accadrà dopo il 20 settembre

Fonte: ANSA Dl Aiuti bis, arrivano nuovi sconti sulla benzina: le novità

Mentre il prezzo della benzina resta più o meno stabile, è in decisa risalita quello del gasolio. Sollo sfondo la scadenza del 20 settembre, data in cui verrà meno lo sconto sulle accise promosso dal governo uscente presieduto da Mario Draghi. Per il quale si pensa ad una proroga.

I prezzi

Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:

benzina self service a 1,774 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,778, pompe bianche 1,765),

diesel a 1,846 euro/litro (+14, compagnie 1,847, pompe bianche 1,845).

Benzina servito a 1,919 euro/litro (+9, compagnie 1,964, pompe bianche 1,830), diesel a 1,985 euro/litro (+16, compagnie 2,025, pompe bianche 1,906).

Gpl servito a 0,802 euro/litro (+1, compagnie 0,807, pompe bianche 0,796), metano servito a 2,739 euro/kg (+27, compagnie 2,743,

pompe bianche 2,737), Gnl 2,728 euro/kg (+6, compagnie 2,712 euro/kg, pompe bianche 2,741 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade, in base alle rilevazioni della Staffetta:

benzina self service 1,858 euro/litro (servito 2,115),

gasolio self service 1,927 euro/litro (servito 2,184),

Gpl 0,899 euro/litro, metano 2,557 euro/kg, Gnl 2,724 euro/kg.

Le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 662 euro per mille litri (-19, valori arrotondati), diesel a 955 euro per mille litri (-68, valori arrotondati). I valori comprensivi di accisa sono per la benzina 1.140,55 euro per mille litri, per il diesel 1.322,17 euro per mille litri.

Possibile proroga

Proroga per tutto il quarto trimestre del credito di imposta sulle bollette delle imprese energivore e dell’abbattimento degli oneri di sistema. A quanto apprende l’Adnkronos, sono queste due delle misure che intende varare il governo contro il caro-energia. Le misure potrebbero trovare spazio in un nuovo decreto o essere inserite come emendamento al dl Aiuti bis in esame in Parlamento.

A quanto si apprende, il governo dovrebbe inoltre varare nelle prossime ore – con un decreto ministeriale Mef-Mit e- la proroga dello sconto sui carburanti, in scadenza il 20 settembre, facendo slittare la ‘sforbiciata’ dei prezzi di benzina e diesel alla pompa al 5 ottobre. La proroga verrà finanziata con l’extragettito Iva di luglio, ed è un primo passo in attesa di un nuovo intervento -atteso a settembre – per sostenere famiglie e imprese alle prese con rincari delle bollette e corsa dei prezzi. Per un nuovo decreto il governo attende infatti di conoscere l’extragettito di agosto, oltre ad essere a lavoro per individuare risorse aggiuntive.