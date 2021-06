Poste Italiane inaugura maxi hub da 300mila pacchi al giorno a Landriano

editato in: da

Poste Italiane inaugura a Landriano, a metà strada tra Pavia e Milano, il centro di smistamento pacchi più grande d’Italia. L’impianto sorge su una superficie totale di 80 mila metri quadrati, di cui 40 mila coperti, pari a cinque volte piazza del Duomo a Milano.

Nel nuovo hub circa 600 addetti potranno smistare “fino a 300 mila pacchi al giorno“, grazie a soluzioni tecnologiche estremamente avanzate, garantendo consegne rapide in tutta Italia.

Poste Italiane ha investito per la realizzazione dell’hub complessivamente 60 milioni di euro, un impegno importante che permette di potenziare ulteriormente la sua infrastruttura logistica in linea con gli obiettivi di sviluppo indicati dal nuovo Piano industriale “2024 Sustain&Innovate”. Soltanto nel 2020 Poste Italiane ha recapitato 210 milioni di pacchi, diventando il primo operatore con una quota di mercato del 36,7% e avviando un percorso straordinario che entro il 2025 porterà ad oltre il 50% la quota dei ricavi generata dal business dei pacchi”

A tagliare il nastro del nuovo impianto sono stati la Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina e l’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, alla presenza del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“L’hub di Landriano – ha detto l’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante –è un ulteriore passo nel processo di trasformazione dell’infrastruttura logistica di Poste Italiane che punta sull’innovazione e sulla sostenibilità per rispondere al meglio alle nuove abitudini di acquisto online degli italiani”. E ha proseguito: “Il nuovo centro di smistamento è il più grande, più moderno, più tecnologico e più sostenibile d’Italia e tra i primi in Europa. Vengono smistati 39 mila pacchi l’ora e indirizzati verso 104 destinazioni, per il successivo smistamento da parte della rete dei portalettere in tutto il Paese”.

Anche il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è intervenuto all’inaugurazione del nuovo hub: “Poste svolge dei ruoli importantissimi, non solo nella consegna dei pacchi, ma assolve un ruolo determinante con la sua rete degli uffici postali in materia finanziaria e di supporto al risparmio”.