Posate e bicchieri, le migliori offerte per il cenone di Capodanno

Tra i tanti rituali che ogni anno accompagnano gli italiani negli ultimi giorni dell’anno, uno di quelli a cui le famiglie non vogliono mai rinunciare è il classico cenone della notte di San Silvestro. Nelle frenetiche ore che scandiscono il countdown fino alla mezzanotte, amici e parenti si radunano attorno alla tavola imbandita e trascorrono con gioia e allegria gli ultimi istanti prima del passaggio di consegne.

Che sia in casa affianco al camino o nell’affollata sala di un ristorante, cibi e bevande di ogni genere vengono consumati in compagnia di chiacchiere, aneddoti e risate. Tra chi preferisce i primi piatti, chi ama le carni e i contorni, chi non rinuncia al pesce e chi si abbuffa di dolci, anche nella scelta del menù esistono comunque dei punti fermi e irrinunciabili che la tradizione porta in dote: dalle lenticchie portafortuna ai biscotti col vin santo, passando per il calice di spumante con cui brindare tutti assieme.

Cenone di Capodanno, le regole per disporre posate e bicchieri in maniera corretta ed elegante

Aldilà delle diverse scelte enogastronomiche, per rendere il tutto ancora più magico esistono alcune semplici regole che permettono ad ognuno di noi di realizzare una cena di Capodanno fine ed elegante. Anche senza scomodare il Galateo, vale la pena conoscere queste poche ma preziose informazioni su come disporre posate e bicchieri per l’ultimo pasto dell’anno.

Innanzitutto, è bene sapere che il coltello va collocato sempre alla destra del piatto: al suo fianco trova posto il cucchiaio, mentre a sinistra sono sistemate le forchette per le diverse portate della cena. Eventuali posate per i dolci vanno messe in orizzontale nei pressi dei bicchieri, mentre per il tovagliolo non esiste una regola unica: c’è chi lo arrotola dentro ad un fermaglio e chi invece preferisce la classica collocazione sopra il piatto.

Gli accessori che garantiscono un salto di qualità sono il piattino per rompere e sbriciolare il pane e un segnaposto con inciso il nome dell’invitato che andrà a sedersi nella relativa postazione. Infine, i bicchieri: uno più basso per l’acqua, uno più alto per il vino (meglio due se si prevede la presenza di bianchi e rossi) e l’inconfondibile coppa per il brindisi con lo spumante, mentre il sorbetto – quando entra nel menù – va portato in tavola direttamente dalla cucina, così come il vino liquoroso e gli amari.

Dal set di posate alla selezione di bicchieri: le offerte imperdibili per imbandire la tavola del cenone di Capodanno

Quelle elencate finora sono le indicazioni che, di prassi, un ristoratore può facilmente illustrare a chiunque abbia in programma di ospitare la cena di Capodanno dentro casa. Ma sappiamo benissimo che non tutti possiedono il corredo completo per emulare un ristorante nel dettaglio. Per chi vuole acquistare tutto il necessario senza spendere cifre folli (e soprattutto senza rinunciare alla finezza delle grandi occasioni), Amazon propone alcune offerte davvero imperdibili per risparmiare sull’acquisto di posate e bicchieri.

Forchette, coltelli e cucchiai di ogni dimensione sono presenti nel set per 6 persone acquistabile in acciaio inox a soli 33,99 euro.

Ancora più conveniente il set dal 120 pezzi realizzato da Stackables con una combinazione di posate di qualsiasi misura

Per i bicchieri invece il consiglio è quello di utilizzare quelli già presenti in casa per l’acqua. Mentre per acquistare un set di calici ad un prezzo unico, la scelta migliore è quella di Krosno, con 6 bicchieri eleganti e raffinati dalla capienza di 490 millilitri ciascuno.

Infine, se per questo Capodanno si vuole comprare italiano e aiutare le piccole e medie imprese del nostro Paese, Amazon offre la speciale vetrina Made in Italy con migliaia di prodotti e creazioni di artigiani, commercianti e realtà 100% italiane.