Petrolio al massimo storico. L’AIE lancia il decalogo per “risparmiare”

Per contrastare il caro bollette ed il caro carburanti arrivano i “consigli” dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, l’organizzazione che ha sede a Parigi. Una sorta di decalogo per ridurre la nostra dipendenza dal petrolio, in un momento in cui l’aumento delle quotazioni sta avendo impatti sulla vita delle famiglie, mai come in questo momento.

Perché ridurre i consumi?

L’EIA ha quantificato l’impatto delle esportazioni petrolifere russe, indicando che più della metà va all’Europa e circa il 20% alla Cina, ma il mercato è globale e quindi i cambiamenti nell’offerta impattano tutti. Il prezzo del greggio infatti è salito un po’ ovunque e sui mercati internazionali si è spinto sino al massimo storico di 150 dollari al barile toccato nel 2008.

Questi aumenti sui mercati internazionali delle materie prime si sono scaricati al dettaglio, tanto che l ‘EIA stima che la spesa di una famiglia mensile per i prodotti petroliferi, per i trasporti e il riscaldamento sia aumentata di oltre 40 dollari (quasi il 35%) nelle economie avanzate e di quasi 20 dollari per famiglia (oltre il 55%) nelle economie emergenti.

Un taglio che vale 2,7 milioni

Per l’AIE, vi sono una serie di misure che consentirebbero di ridurre l’uso di combustibili fossili e, se pienamente attuate nelle economie avanzate, potrebbero portare ad un taglio della domanda di greggio di 2,7 milioni di barili di petrolio equivalenti al giorno in appena quattro mesi. Un volume pari al consumo di petrolio necessario per alimentare tutte le auto in Cina.

Il decalogo

Ma veniamo alle misure suggerite dall’organizzazione internazionale, un decalogo per tutti che detta semplici comportamenti quotidiani che consentono, se adottati in massa, di ridurre in modo evidente la domanda di greggio e la dipendenza dal petrolio russo. Ecco quali sono le dieci norme comportamentali ed il loro impatto: